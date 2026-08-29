Carlos Paz: joven de 18 años intentó escapar en moto, manejó en contramano y quedó detenido

Un muchacho de 18 años fue aprehendido en el centro de Villa Carlos Paz tras evadir un control policial, circular en contramano y poner en riesgo a otros vehículos. El operativo fue realizado por el Escuadrón Motorizado Enduro.

Un joven de 18 años terminó detenido en Villa Carlos Paz después de intentar eludir un control policial, huir en motocicleta y manejar en contramano por calles céntricas de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 29 de agosto de 2026, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro realizaban patrullaje preventivo en el sector céntrico. Según informaron fuentes policiales, la moto en la que viajaban dos hombres no acató la orden de detención y aceleró para escapar.

En la maniobra evasiva, el conductor ingresó en contramano a una arteria de alta circulación, lo que generó peligro para otros vehículos y peatones que se encontraban en la zona a esa hora. La persecución fue breve: los efectivos lograron interceptarlo a pocas cuadras y procedieron a la aprehensión de ambos ocupantes.

El joven de 18 años, que conducía la moto, quedó a disposición de la Justicia por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y poner en peligro la seguridad del tránsito. Su acompañante, cuya identidad no fue revelada, también fue demorado para determinar su participación en los hechos.

Desde la Policía de Córdoba indicaron que se trata de un procedimiento de rutina dentro de los operativos de control que se intensifican en la temporada de invierno en Villa Carlos Paz, donde el turismo genera mayor movimiento vehicular. No se registraron heridos ni daños materiales.

El caso se suma a otros episodios recientes de intentos de fuga en la región de Punilla, que suelen terminar con controles más estrictos y mayor presencia de motos policiales en el centro y accesos a la ciudad.

Según informó Carlos Paz Vivo, los efectivos actuaron con celeridad y sin necesidad de usar la fuerza excesiva, aunque la maniobra en contramano podría acarrear sanciones administrativas adicionales para el conductor, como la retención de la moto y multas por infracciones de tránsito graves.

Las autoridades recordaron que evadir controles no solo agrava la situación legal, sino que representa un riesgo innecesario tanto para los involucrados como para terceros. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno de Villa Carlos Paz.