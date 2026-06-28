Capturaron a dos prófugos buscados por violento robo en Pergamino

Dos hombres intensamente buscados por un robo con armas y agresiones en Pergamino fueron detenidos tras un operativo policial. El caso reabre el debate sobre la efectividad de las búsquedas en el interior bonaerense.

Dos hombres que eran intensamente buscados por un violento robo ocurrido en Pergamino fueron capturados en las últimas horas, según informaron fuentes policiales y judiciales a este medio.

El hecho que los tiene como imputados ocurrió el 12 de mayo en una vivienda del barrio Parque Lineal de esa ciudad del norte bonaerense. Según la investigación, los dos prófugos, junto a un tercer cómplice que aún permanece prófugo, irrumpieron armados en la casa, redujeron a sus habitantes, los golpearon y se llevaron dinero, joyas y electrodomésticos. Una de las víctimas, un hombre de 58 años, terminó con fractura de tabique nasal y lesiones en el rostro por los golpes recibidos.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Pergamino, que rápidamente ordenó allanamientos y medidas de restricción. Los imputados, identificados como Ariel D. (32 años) y Matías G. (29), contaban con pedido de captura nacional desde hace más de un mes.

Según los voceros consultados, la detención se produjo en las primeras horas de la mañana de este martes en un procedimiento conjunto entre la Policía Bonaerense y personal de la DDI de Pergamino. Ariel D. fue localizado en una vivienda del barrio La Floresta de la misma ciudad, mientras que Matías G. cayó en San Nicolás, donde se había refugiado en casa de un familiar.

"Tenían nombre, y se llamaban Ariel y Matías. El parte policial dice una cosa; el barrio cuenta otra. Pero en este caso, las víctimas ya habían relatado con detalles cómo los redujeron a culatazos", señaló una fuente cercana a la investigación.

Los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría primera de Pergamino y luego a disposición del fiscal. Se espera que en las próximas horas sean indagados por los delitos de robo agravado por el uso de armas, en concurso real con lesiones graves. La pena en expectativa supera ampliamente los ocho años de prisión.

El tercer implicado, un joven de 24 años identificado como Lucas R., sigue prófugo. La fiscalía mantiene activa la búsqueda y pidió colaboración a la ciudadanía para dar con su paradero.

Este caso se suma a una serie de robos violentos que se registraron en Pergamino y zonas aledañas durante el primer semestre. Según datos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, el partido registró un incremento del 14% en robos calificados respecto al mismo período del año anterior. La mayoría de las denuncias provienen de barrios periféricos donde la presencia policial es más escasa.

Vecinos consultados por Última Hora Diario expresaron alivio por las detenciones, pero también pidieron mayor presencia de patrulleros en la zona. "Hace rato que venimos denunciando que entran a robar de día. Esta vez se llevaron todo y casi matan a un vecino", dijo Rosa, una vecina de Parque Lineal que prefirió no dar su apellido.

La causa avanza con pericias balísticas, análisis de cámaras de seguridad y testimoniales. La fiscalía no descartó que los imputados integren una banda dedicada a este tipo de delitos en el norte bonaerense.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia se recordó que, si bien las detenciones son un avance, resta aún el juicio oral y la condena firme. "La presunción de inocencia no se pierde hasta la sentencia, pero las víctimas también tienen derecho a que el proceso sea rápido y sin revictimización", indicó un informe reciente de ese organismo.

En los barrios del interior bonaerense, estos hechos ya no son excepcionales. El robo de Pergamino, como tantos otros, tiene nombre: el de las familias que quedaron golpeadas física y económicamente. Y también tiene cifras: las que la estadística oficial muchas veces tarda en reflejar con precisión.