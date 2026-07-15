Bolsas en baja y petróleo al alza por la escalada en Medio Oriente

Los mercados globales reaccionaron con caídas en las principales bolsas y un repunte del crudo tras el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, en un contexto de incertidumbre geopolítica que afecta el precio de la energía y la confianza de los inversores.

Las principales bolsas del mundo cerraron la jornada con pérdidas significativas mientras el precio del petróleo registró un fuerte repunte, todo ello como reacción inmediata a la escalada del conflicto en Medio Oriente. El repunte de las tensiones, que incluye nuevos enfrentamientos y amenazas cruzadas entre actores regionales, generó un clásico movimiento de “vuelo a la calidad” y preocupación por posibles disrupciones en el suministro energético global.

Según datos de los principales mercados, el Dow Jones cayó más de 1,2%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron bajas de entre 1,5% y 2%. En Europa, el Euro Stoxx 50 perdió alrededor del 1,8% y el FTSE 100 cerró con una caída superior al 1%. En Asia, el Nikkei y el Hang Seng también terminaron en terreno negativo, con descensos que oscilaron entre el 0,9% y el 2,1%.

El petróleo, en cambio, se movió en sentido contrario. El Brent, referencia para Europa, superó los 78 dólares por barril tras subir más de 3% en la sesión, mientras que el WTI americano avanzó por encima del 3,5% y se acercó a los 75 dólares. Los operadores temen que una mayor inestabilidad en la región del Golfo Pérsico pueda afectar el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Este movimiento no sorprende a los analistas. “Cuando hay escalada geopolítica en Medio Oriente, el petróleo sube por riesgo de suministro y las bolsas caen por el aumento de la aversión al riesgo”, explicó un operador de un banco local que pidió reserva. En la Argentina, el efecto se sintió en el Merval, que perdió casi 2,5% en pesos, aunque la cotización del dólar blue y los bonos soberanos mostraron movimientos más moderados, a la espera de señales del Gobierno sobre la marcha de las negociaciones con el FMI.

El conflicto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de los mercados a eventos externos. Países importadores netos de energía como la Argentina podrían ver presión adicional sobre sus cuentas externas si el petróleo se mantiene en estos niveles durante varias semanas. Además, una eventual suba de las tasas de interés en Estados Unidos para combatir una inflación reavivada por la energía encarecería el financiamiento global.

Desde el punto de vista local, el BCRA ya había advertido en su último informe sobre la sensibilidad de las reservas a shocks externos de esta naturaleza. Fuentes del equipo económico consultadas por Última Hora indicaron que se sigue con atención la evolución del conflicto, aunque sostuvieron que “el impacto directo sobre la economía argentina sigue siendo acotado en el corto plazo”.

Por ahora, los inversores apuestan a que la escalada no derive en un conflicto de mayor escala. Sin embargo, la historia reciente muestra que este tipo de tensiones pueden prolongarse y generar volatilidad durante meses. El oro, clásico refugio, también subió más de 1,5% y los bonos del Tesoro norteamericano registraron fuerte demanda.

En las próximas horas se esperan definiciones diplomáticas y posibles anuncios desde Washington y otras capitales. Mientras tanto, los mercados seguirán pendientes de cada comunicado y de los movimientos en el estrecho de Ormuz. La combinación de inflación persistente, tasas altas y ahora un nuevo foco geopolítico configura un escenario complejo tanto para los inversores globales como para las economías emergentes.