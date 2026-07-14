Boca Juniors: Úbeda habló tras la victoria, los resultados que lo acercan a la Libertadores y las críticas

El DT interino de Boca Juniors analizó el triunfo ante Central Córdoba que mantiene al equipo en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, las críticas a Agustín Marchesín vuelven a crecer tras otro error.

El triunfo de Boca Juniors ante Central Córdoba por 2-1 en La Bombonera dejó al equipo en la sexta posición de la Liga Profesional, a solo dos puntos de los puestos que clasifican directamente a la Copa Libertadores 2026.

Tras el partido, el técnico interino Fernando Úbeda habló con la prensa y dejó varias definiciones sobre el presente del plantel. "Los chicos respondieron bien, sabíamos que era un partido difícil y lo sacamos adelante con garra", señaló el DT, que asumió tras la salida de Diego Martínez.

Úbeda evitó entrar en polémicas sobre su futuro y se enfocó en lo futbolístico: "Hay que seguir sumando, cada punto vale oro en esta recta final". El Xeneize acumula 19 puntos en 13 fechas y depende de sus resultados y de los tropiezos ajenos para meterse entre los cinco primeros.

Resultados que ilusionan a Boca

La victoria ante el Ferroviario, sumada a la derrota de Estudiantes ante Lanús y el empate de Independiente, dejaron a Boca a solo dos unidades del quinto puesto que hoy ocupa Talleres de Córdoba. Si mantiene el nivel, el equipo podría volver a la máxima competencia continental después de varios años de altibajos.

Sin embargo, no todo fue positivo en la noche de La Bombonera. Agustín Marchesín volvió a recibir críticas fuertes de parte de la hinchada y de algunos medios por su performance. El arquero, que llegó con cartel de refuerzo de jerarquía, cometió un nuevo error en la salida que casi le cuesta un gol al equipo.

"Marchesín no está dando la confianza que el arco de Boca necesita", escribió un columnista de Bolavip tras el partido. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo el ingreso de Leandro Brey, quien ya demostró solvencia cuando le tocó atajar.

Las palabras de Úbeda sobre el plantel

En conferencia, Úbeda también se refirió a las lesiones y al rendimiento de algunos jugadores clave. "Tenemos que recuperar a los que están afuera y seguir trabajando con los que están. El grupo está unido y eso se vio en la cancha", sostuvo.

El DT interino evitó dar pistas sobre si seguirá al mando más allá de estas fechas, aunque en el club reconocen que su trabajo viene siendo valorado por la dirigencia. Boca visitará a Huracán en la próxima fecha y luego recibirá a Banfield, dos partidos clave para mantener viva la ilusión copera.

La crítica a Marchesín no es nueva. Ya en partidos anteriores se le señalaron fallos en la salida con los pies y en la contención de pelotas altas. Con 37 años, el experimentado arquero parece no haber encontrado aún la regularidad que se esperaba cuando firmó su contrato.

Desde el cuerpo técnico se mostraron cautos: "Agustín es un gran arquero y está trabajando para mejorar. Todos cometemos errores", dijo Úbeda, aunque reconoció que el equipo necesita más seguridad en el arco para pelear arriba.

Un cierre con presión

Boca Juniors sabe que ya no puede fallar. Con River clasificado y varios equipos peleando los cupos restantes, cada punto se convierte en una final. La palabra de Úbeda fue de optimismo medido, pero la realidad marca que el margen de error es mínimo.

Mientras tanto, las críticas a Marchesín siguen creciendo y ponen en el centro del debate la sucesión en el arco xeneize. El DT interino deberá decidir si mantiene la confianza en el experimentado guardameta o si le da minutos a Brey para intentar cerrar el año con mayor solidez defensiva.

El camino hacia la Libertadores 2026 recién empieza a definirse, pero para Boca cada fecha es una oportunidad que no puede dejar pasar.