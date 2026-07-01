Asesinaron a un policía federal durante un operativo en Rosario

Un efectivo de la Policía Federal Argentina murió tras recibir varios disparos en un procedimiento en la zona oeste de Rosario. El hecho se suma a la ola de violencia que azota a la ciudad santafesina.

Un agente de la Policía Federal Argentina fue asesinado este miércoles por la noche durante un operativo en la ciudad de Rosario, en medio de un enfrentamiento armado que dejó además varios heridos.

Según los primeros datos que trascendieron, el efectivo recibió múltiples impactos de bala mientras participaba de un procedimiento en la zona oeste de la ciudad. Fuentes policiales confirmaron que el agente falleció en el lugar a pesar de los intentos por reanimarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en el barrio Las Flores, uno de los focos de mayor conflictividad narco en Rosario. Al parecer, personal federal realizaba un operativo de control cuando fue emboscado por un grupo armado que abrió fuego sin mediar palabra.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la propia fuerza federal se limitaron por el momento a confirmar el deceso del policía, sin brindar mayores precisiones sobre la identidad de la víctima ni el desarrollo exacto de los hechos. Se espera que en las próximas horas se brinde una conferencia de prensa.

Este nuevo asesinato de un uniformado se produce en un contexto de extrema violencia en Rosario, donde los enfrentamientos entre bandas narco y los ataques a fuerzas de seguridad se han vuelto casi cotidianos. En lo que va del año, ya son varios los policías y agentes penitenciarios caídos en la ciudad santafesina.

Desde el gobierno provincial y nacional se han reforzado las medidas de seguridad, con mayor presencia de fuerzas federales, pero los resultados hasta el momento no han logrado revertir la tendencia. Organizaciones vecinales y familiares de víctimas vienen reclamando hace meses una intervención más profunda que ataque las raíces del narcotráfico.

La investigación del caso quedó en manos de la Justicia Federal de Rosario, que ya ordenó las primeras medidas para identificar a los responsables. Peritos de la Policía Científica trabajan en el lugar para recolectar evidencias balísticas y rastros que permitan avanzar en la pesquisa.

Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la situación de seguridad en el principal centro urbano de Santa Fe, una ciudad que en los últimos años se convirtió en uno de los epicentros de la violencia narco en la Argentina.