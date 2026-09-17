Argentina recibe a Turquía en Neuquén con el equipo que perfila Frana para volver a los Qualifiers

La serie de Copa Davis del Grupo Mundial I se jugará este fin de semana bajo techo en Neuquén. Francisco Cerúndolo y Mariano Navone asoman como los singlistas principales, a la espera del sorteo de este viernes.

La Selección argentina de tenis recibirá a Turquía este fin de semana en Neuquén por la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El encuentro se disputará sobre cemento bajo techo en el estadio Ruca Che y buscará acercar al equipo nacional a los Qualifiers del torneo.

El capitán Guillermo Coria ya tiene en mente el equipo que enfrentará a los turcos, con Francisco Cerúndolo y Mariano Navone como los singlistas que perfilan para el debut. El sorteo de los cruces se realizará este viernes y definirá el orden de los partidos.

La serie se jugará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. El primer día se disputarán dos singles y el domingo, el dobles y los dos singles restantes. El ganador de la eliminatoria avanzará hacia los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor deberá jugar el repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial I.

Cerúndolo llega con confianza tras una buena temporada en polvo de ladrillo y Navone, que viene de hacer ruido en varios torneos, aportará su solidez desde el fondo de la cancha. Ambos se entrenaron intensamente en las últimas semanas para adaptarse a la superficie rápida y bajo techo que propone el Ruca Che.

En el equipo también figuran Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y el doblista Máximo González, quien podría tener minutos en el segundo día. El capitán Frana, que asumió el cargo hace poco tiempo, busca imprimir su sello y armar un equipo competitivo que devuelva a la Argentina al lugar que le corresponde en el circuito.

Turquía llega con un equipo joven y peligroso, liderado por Altug Celikbilek y Cem Ilkel. Aunque no cuenta con figuras de primer nivel mundial, su capacidad en canchas rápidas obliga a la Argentina a tomarse el compromiso con seriedad. El antecedente más reciente entre ambos países favorece al equipo nacional, pero cada serie de Davis tiene su propia historia.

La expectativa en Neuquén es alta. El público local ya se prepara para llenar el estadio y empujar a los argentinos en lo que será una de las series más importantes del año. Volver a los Qualifiers depende de un buen resultado este fin de semana y el equipo de Frana está enfocado en ese objetivo.

El sorteo de este viernes determinará los cruces definitivos y permitirá conocer el orden exacto de los partidos. Hasta entonces, el plantel nacional sigue su preparación en el Ruca Che con el objetivo claro de cerrar la serie lo antes posible y dar un paso firme hacia la élite de la Copa Davis.