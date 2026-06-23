ANSES confirmó las becas Progresar de julio 2026: montos, requisitos y fecha de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores y condiciones de las becas Progresar para el segundo semestre de 2026. Conocé los montos actualizados, quiénes pueden acceder y cuándo se deposita el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos, requisitos y calendario de pago de las becas Progresar correspondientes a julio de 2026, un programa clave que acompaña a miles de jóvenes en todo el país para que puedan continuar sus estudios.

Según los datos oficiales, el beneficio se mantiene como una de las políticas más importantes de inclusión educativa, con un alcance que supera los 800 mil beneficiarios mensuales. Los montos fueron ajustados por la inflación acumulada y van desde los $20.000 hasta los $25.000 según la línea de beca y el nivel educativo.

¿Quiénes pueden acceder a Progresar?

Para inscribirse o renovar la beca, los jóvenes deben tener entre 18 y 24 años (con ampliación a 35 para madres de hijos menores de 18 años o personas con discapacidad). Se requiere ser argentino nativo o naturalizado, residir en el país y estar cursando estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o de formación profesional.

Además, el grupo familiar no debe superar determinados ingresos. En 2026 el tope es de tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque hay excepciones para familias monoparentales y en situaciones de vulnerabilidad.

Montos actualizados para julio 2026

Progresar Obligatorio (primario y secundario): $20.000 mensuales.

Progresar Superior (terciario y universitario): $22.000 mensuales.

Progresar Trabajo (cursos de formación): $25.000 mensuales.

Línea Enfermería: hasta $30.000 según el año de la carrera.

Estos valores se depositan mensualmente a través de la tarjeta de débito o cuenta bancaria que el beneficiario tenga registrada en ANSES.

Fecha de cobro en julio 2026

El calendario de pagos ya fue publicado y comenzará a partir del 8 de julio para los DNI terminados en 0 y 1. El cronograma se extiende hasta el 22 de julio según la terminación del documento. Quienes ya cobraban el beneficio en el semestre anterior no necesitan reinscribirse, pero sí deben presentar el formulario de certificación de estudios antes de fin de mes para evitar la suspensión.

Desde la ANSES recordaron que el pago se acredita automáticamente una vez verificado el cumplimiento de los requisitos académicos. “Es fundamental que los chicos y chicas mantengan el ritmo de estudio porque la beca se suspende si no se aprueban las materias mínimas por año”, explicaron desde el organismo.

Cómo inscribirse o consultar el estado

Los interesados pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social. Allí se puede consultar el estado de la solicitud, los montos y la fecha exacta de cobro. La inscripción para nuevos beneficiarios del segundo semestre cierra el 31 de julio de 2026.

Brenda Olmedo, especialista en temas sociales y económicos del conurbano, sostiene que “estas becas no son un subsidio más: para muchas familias del interior y del Gran Buenos Aires representan la diferencia entre que un pibe termine el secundario o tenga que salir a trabajar”. Según datos de la Procuración de la Niñez, el abandono escolar bajó casi un 18% en los hogares que reciben Progresar de forma continua.

El programa también incluye un plus por zona desfavorable en provincias del norte y en partidos del conurbano bonaerense, que suma un 20% extra al monto base.

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