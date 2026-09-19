Recolección de residuos en Santiago Capital: días y horarios por barrio
Buscá el cronograma de recolección domiciliaria por barrio, día, horario y centro operativo en Santiago Capital.
Servicios · Santiago Capital
Recolección de residuos: días y horarios por barrio
Buscá tu barrio en el cronograma publicado por la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero.
|Barrio o sector
|Días
|Horario
|Centro operativo
|CENTRO
|DOMINGO
|21:00
|0
|CENTRO
|LUNES A SABADO
|5:00/ 15:00/22:00
|0
|AMERICA DEL SUR
|LUN-MIERC-VIER
|19:00
|1
|CAMPO CONTRERAS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|CAMPO CONTRERAS SECTOR AESYA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|CAMPO CONTRERAS SECTOR PITUFOS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|EJ. ARGENTINO
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|EJERCITO ARGENTINO SECTOR MUNICIPAL
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|EJERCITO ARGENTINO SECTOR PARQUE SUR
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|JUAN DIAZ DE SOLIS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|1
|JURAMENTO
|LUN-MIERC-VIER
|19:00
|1
|TRADICION
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|1
|COLON
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|2
|JORGE NEWBWRY
|LUN-MIERC-VIER
|19:00
|2
|JUAN F.IBARRA
|LUN-MIERC-VIER
|18:00
|2
|MOSCONI
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|2
|RIVADAVIA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|2
|SAENZ PENA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|2
|EL VINALAR
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|3
|INDUSTRIA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|3
|LIBERTAD
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|3
|MARIANO MORENO
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|3
|SAN MARTIN
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|3
|SANTA LUCIA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|3
|SANTA LUCIA SECTOR SMATA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|3
|8 DE ABRIL
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|4
|BELGRANO
|LUN-MIERC-VIER
|20:00
|4
|CABILDO
|LUN-MIERC-VIER
|20:00
|4
|CACERES
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|4
|RECONQUISTA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|4
|AEROPUERTO
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|5
|AEROPUERTO SECTOR ALTOS DE GOLF
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|5
|BORGES
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|5
|BORGES SECTOR COESA
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|5
|GENERAL PAZ
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|5
|GRAL. PAZ SECTOR RENE FAVALORO
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|5
|HUAICO HONDO
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|5
|HUAICO HONDO SECTOR LOS LAGOS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|5
|SECTOR LOMAS DE GOLF
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|5
|AUTONOMIA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|6
|BELEN
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|6
|BELEN SECTOR BOSCO II
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|6
|JOHN KENNEDY
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|6
|SANTA TERESITA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|6
|STA ROSA DE LIMA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|6
|VILLA DEL CARMEN
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|6
|VILLA DEL CARMEN SECTOR SAN JOSE DE FLORES
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|6
|ISLAS MALVINAS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|7
|LA ALHAMBRA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|7
|SAINT GERMES
|LUN-MIERC-VIER
|18:00
|7
|SIGLO XX
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|7
|SIGLO XX SECTOR SIGLO XIX
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|7
|SIGLO XXI
|LUN-MIERC-VIER
|18:00
|7
|SIGLO XXI SECTOR 750 VIVIENDAS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|7
|1 JUNTA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|8
|CONGRESO
|LUN-MIERC-VIER
|21:00
|8
|FCO DE AGUIRRE
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|8
|LOS INMIGRANTES
|LUN-MIERC-VIER
|20:00
|8
|RAMON CARRILLO
|LUN-MIERC-VIER
|21:00
|8
|SARMIENTO
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|8
|LOS FLORES
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|9
|INDEPENDENCIA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|9
|JARDIN
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|9
|LOS FLORES SECTOR 40 VIVIENDAS
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|9
|LOS FLORES SECTOR VIRGEN DE GUADALUPE
|LUN-MIERC-VIER
|17:00
|9
|RECONQUISTA SECTOR TELEFONICOS
|LUN-MIERC-VIER
|07:00
|9
|ALBERDI
|LUNES A VIERNES
|21:00
|ANEXO
|CENTENARIO
|LUNES A VIERNES
|21:00
|ANEXO
|HUAICO HONDO SECTOR TARAPAYA
|LUNES A VIERNES
|07:00
|ANEXO
|JUAN XXIII
|LUNES A VIERNES
|07:00
|ANEXO
|PARQUE
|LUNES A VIERNES
|21:00
|ANEXO
|SGTO CABRAL
|LUNES A VIERNES
|07:00
|ANEXO
|LA CATOLICA
|LUN-MIERC-VIER
|07:00/17:00
|U.E.
La tabla conserva por separado los sectores que la fuente municipal distingue y sus excepciones de días u horarios. Ante un cambio operativo o feriado, confirmá en la fuente oficial.