Recolección de residuos en Santiago Capital: días y horarios por barrio

Servicios · Santiago Capital Recolección de residuos: días y horarios por barrio Buscá tu barrio en el cronograma publicado por la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero.

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Cronograma oficial consultado el 19/09/2026 Barrio o sector Días Horario Centro operativo CENTRO DOMINGO 21:00 0 CENTRO LUNES A SABADO 5:00/ 15:00/22:00 0 AMERICA DEL SUR LUN-MIERC-VIER 19:00 1 CAMPO CONTRERAS LUN-MIERC-VIER 07:00 1 CAMPO CONTRERAS SECTOR AESYA LUN-MIERC-VIER 07:00 1 CAMPO CONTRERAS SECTOR PITUFOS LUN-MIERC-VIER 07:00 1 EJ. ARGENTINO LUN-MIERC-VIER 07:00 1 EJERCITO ARGENTINO SECTOR MUNICIPAL LUN-MIERC-VIER 07:00 1 EJERCITO ARGENTINO SECTOR PARQUE SUR LUN-MIERC-VIER 07:00 1 JUAN DIAZ DE SOLIS LUN-MIERC-VIER 07:00 1 JURAMENTO LUN-MIERC-VIER 19:00 1 TRADICION LUN-MIERC-VIER 17:00 1 COLON LUN-MIERC-VIER 07:00 2 JORGE NEWBWRY LUN-MIERC-VIER 19:00 2 JUAN F.IBARRA LUN-MIERC-VIER 18:00 2 MOSCONI LUN-MIERC-VIER 07:00 2 RIVADAVIA LUN-MIERC-VIER 07:00 2 SAENZ PENA LUN-MIERC-VIER 07:00 2 EL VINALAR LUN-MIERC-VIER 17:00 3 INDUSTRIA LUN-MIERC-VIER 07:00 3 LIBERTAD LUN-MIERC-VIER 07:00 3 MARIANO MORENO LUN-MIERC-VIER 17:00 3 SAN MARTIN LUN-MIERC-VIER 07:00 3 SANTA LUCIA LUN-MIERC-VIER 07:00 3 SANTA LUCIA SECTOR SMATA LUN-MIERC-VIER 07:00 3 8 DE ABRIL LUN-MIERC-VIER 07:00 4 BELGRANO LUN-MIERC-VIER 20:00 4 CABILDO LUN-MIERC-VIER 20:00 4 CACERES LUN-MIERC-VIER 07:00 4 RECONQUISTA LUN-MIERC-VIER 07:00 4 AEROPUERTO LUN-MIERC-VIER 17:00 5 AEROPUERTO SECTOR ALTOS DE GOLF LUN-MIERC-VIER 17:00 5 BORGES LUN-MIERC-VIER 17:00 5 BORGES SECTOR COESA LUN-MIERC-VIER 17:00 5 GENERAL PAZ LUN-MIERC-VIER 07:00 5 GRAL. PAZ SECTOR RENE FAVALORO LUN-MIERC-VIER 07:00 5 HUAICO HONDO LUN-MIERC-VIER 07:00 5 HUAICO HONDO SECTOR LOS LAGOS LUN-MIERC-VIER 07:00 5 SECTOR LOMAS DE GOLF LUN-MIERC-VIER 07:00 5 AUTONOMIA LUN-MIERC-VIER 07:00 6 BELEN LUN-MIERC-VIER 07:00 6 BELEN SECTOR BOSCO II LUN-MIERC-VIER 07:00 6 JOHN KENNEDY LUN-MIERC-VIER 07:00 6 SANTA TERESITA LUN-MIERC-VIER 07:00 6 STA ROSA DE LIMA LUN-MIERC-VIER 07:00 6 VILLA DEL CARMEN LUN-MIERC-VIER 17:00 6 VILLA DEL CARMEN SECTOR SAN JOSE DE FLORES LUN-MIERC-VIER 17:00 6 ISLAS MALVINAS LUN-MIERC-VIER 07:00 7 LA ALHAMBRA LUN-MIERC-VIER 07:00 7 SAINT GERMES LUN-MIERC-VIER 18:00 7 SIGLO XX LUN-MIERC-VIER 07:00 7 SIGLO XX SECTOR SIGLO XIX LUN-MIERC-VIER 07:00 7 SIGLO XXI LUN-MIERC-VIER 18:00 7 SIGLO XXI SECTOR 750 VIVIENDAS LUN-MIERC-VIER 07:00 7 1 JUNTA LUN-MIERC-VIER 07:00 8 CONGRESO LUN-MIERC-VIER 21:00 8 FCO DE AGUIRRE LUN-MIERC-VIER 07:00 8 LOS INMIGRANTES LUN-MIERC-VIER 20:00 8 RAMON CARRILLO LUN-MIERC-VIER 21:00 8 SARMIENTO LUN-MIERC-VIER 07:00 8 LOS FLORES LUN-MIERC-VIER 17:00 9 INDEPENDENCIA LUN-MIERC-VIER 07:00 9 JARDIN LUN-MIERC-VIER 07:00 9 LOS FLORES SECTOR 40 VIVIENDAS LUN-MIERC-VIER 17:00 9 LOS FLORES SECTOR VIRGEN DE GUADALUPE LUN-MIERC-VIER 17:00 9 RECONQUISTA SECTOR TELEFONICOS LUN-MIERC-VIER 07:00 9 ALBERDI LUNES A VIERNES 21:00 ANEXO CENTENARIO LUNES A VIERNES 21:00 ANEXO HUAICO HONDO SECTOR TARAPAYA LUNES A VIERNES 07:00 ANEXO JUAN XXIII LUNES A VIERNES 07:00 ANEXO PARQUE LUNES A VIERNES 21:00 ANEXO SGTO CABRAL LUNES A VIERNES 07:00 ANEXO LA CATOLICA LUN-MIERC-VIER 07:00/17:00 U.E.

La tabla conserva por separado los sectores que la fuente municipal distingue y sus excepciones de días u horarios. Ante un cambio operativo o feriado, confirmá en la fuente oficial.