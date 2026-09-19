Servicios

Recolección de residuos en Santiago Capital: días y horarios por barrio

Buscá el cronograma de recolección domiciliaria por barrio, día, horario y centro operativo en Santiago Capital.

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Servicios · Santiago Capital

Recolección de residuos: días y horarios por barrio

Buscá tu barrio en el cronograma publicado por la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero.

Cronograma oficial consultado el 19/09/2026
Barrio o sectorDíasHorarioCentro operativo
CENTRODOMINGO21:000
CENTROLUNES A SABADO5:00/ 15:00/22:000
AMERICA DEL SURLUN-MIERC-VIER19:001
CAMPO CONTRERASLUN-MIERC-VIER07:001
CAMPO CONTRERAS SECTOR AESYALUN-MIERC-VIER07:001
CAMPO CONTRERAS SECTOR PITUFOSLUN-MIERC-VIER07:001
EJ. ARGENTINOLUN-MIERC-VIER07:001
EJERCITO ARGENTINO SECTOR MUNICIPALLUN-MIERC-VIER07:001
EJERCITO ARGENTINO SECTOR PARQUE SURLUN-MIERC-VIER07:001
JUAN DIAZ DE SOLISLUN-MIERC-VIER07:001
JURAMENTOLUN-MIERC-VIER19:001
TRADICIONLUN-MIERC-VIER17:001
COLONLUN-MIERC-VIER07:002
JORGE NEWBWRYLUN-MIERC-VIER19:002
JUAN F.IBARRALUN-MIERC-VIER18:002
MOSCONILUN-MIERC-VIER07:002
RIVADAVIALUN-MIERC-VIER07:002
SAENZ PENALUN-MIERC-VIER07:002
EL VINALARLUN-MIERC-VIER17:003
INDUSTRIALUN-MIERC-VIER07:003
LIBERTADLUN-MIERC-VIER07:003
MARIANO MORENOLUN-MIERC-VIER17:003
SAN MARTINLUN-MIERC-VIER07:003
SANTA LUCIALUN-MIERC-VIER07:003
SANTA LUCIA SECTOR SMATALUN-MIERC-VIER07:003
8 DE ABRILLUN-MIERC-VIER07:004
BELGRANOLUN-MIERC-VIER20:004
CABILDOLUN-MIERC-VIER20:004
CACERESLUN-MIERC-VIER07:004
RECONQUISTALUN-MIERC-VIER07:004
AEROPUERTOLUN-MIERC-VIER17:005
AEROPUERTO SECTOR ALTOS DE GOLFLUN-MIERC-VIER17:005
BORGESLUN-MIERC-VIER17:005
BORGES SECTOR COESALUN-MIERC-VIER17:005
GENERAL PAZLUN-MIERC-VIER07:005
GRAL. PAZ SECTOR RENE FAVALOROLUN-MIERC-VIER07:005
HUAICO HONDOLUN-MIERC-VIER07:005
HUAICO HONDO SECTOR LOS LAGOSLUN-MIERC-VIER07:005
SECTOR LOMAS DE GOLFLUN-MIERC-VIER07:005
AUTONOMIALUN-MIERC-VIER07:006
BELENLUN-MIERC-VIER07:006
BELEN SECTOR BOSCO IILUN-MIERC-VIER07:006
JOHN KENNEDYLUN-MIERC-VIER07:006
SANTA TERESITALUN-MIERC-VIER07:006
STA ROSA DE LIMALUN-MIERC-VIER07:006
VILLA DEL CARMENLUN-MIERC-VIER17:006
VILLA DEL CARMEN SECTOR SAN JOSE DE FLORESLUN-MIERC-VIER17:006
ISLAS MALVINASLUN-MIERC-VIER07:007
LA ALHAMBRALUN-MIERC-VIER07:007
SAINT GERMESLUN-MIERC-VIER18:007
SIGLO XXLUN-MIERC-VIER07:007
SIGLO XX SECTOR SIGLO XIXLUN-MIERC-VIER07:007
SIGLO XXILUN-MIERC-VIER18:007
SIGLO XXI SECTOR 750 VIVIENDASLUN-MIERC-VIER07:007
1 JUNTALUN-MIERC-VIER07:008
CONGRESOLUN-MIERC-VIER21:008
FCO DE AGUIRRELUN-MIERC-VIER07:008
LOS INMIGRANTESLUN-MIERC-VIER20:008
RAMON CARRILLOLUN-MIERC-VIER21:008
SARMIENTOLUN-MIERC-VIER07:008
LOS FLORESLUN-MIERC-VIER17:009
INDEPENDENCIALUN-MIERC-VIER07:009
JARDINLUN-MIERC-VIER07:009
LOS FLORES SECTOR 40 VIVIENDASLUN-MIERC-VIER17:009
LOS FLORES SECTOR VIRGEN DE GUADALUPELUN-MIERC-VIER17:009
RECONQUISTA SECTOR TELEFONICOSLUN-MIERC-VIER07:009
ALBERDILUNES A VIERNES21:00ANEXO
CENTENARIOLUNES A VIERNES21:00ANEXO
HUAICO HONDO SECTOR TARAPAYALUNES A VIERNES07:00ANEXO
JUAN XXIIILUNES A VIERNES07:00ANEXO
PARQUELUNES A VIERNES21:00ANEXO
SGTO CABRALLUNES A VIERNES07:00ANEXO
LA CATOLICALUN-MIERC-VIER07:00/17:00U.E.

La tabla conserva por separado los sectores que la fuente municipal distingue y sus excepciones de días u horarios. Ante un cambio operativo o feriado, confirmá en la fuente oficial.

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