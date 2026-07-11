Alerta por diluvio histórico: las zonas que recibirán 72 horas de tormenta y cuándo comienza

El SMN y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas por lluvias y tormentas intensas que podrían superar los 200 mm en varias provincias. El fenómeno se extenderá durante tres días y afectará especialmente al centro y norte del país.

Una alerta meteorológica de gran magnitud se activó en las últimas horas en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Agencia Noticias Argentinas advirtieron sobre un diluvio histórico que se extenderá durante 72 horas y que podría dejar acumulados de lluvia superiores a los 200 milímetros en varias regiones del país.

Según los pronósticos oficiales, el evento comenzará este miércoles por la tarde-noche en el norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, para luego avanzar hacia el norte del territorio. Las lluvias más intensas se esperan entre jueves y sábado, con posibles tormentas fuertes acompañadas de ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Zonas bajo alerta

Las provincias más afectadas serán:

Buenos Aires norte y centro

Córdoba (especialmente el este y sur)

(especialmente el este y sur) Santa Fe (todo el territorio)

(todo el territorio) Entre Ríos

Santiago del Estero

Chaco y Formosa

y Norte de La Pampa y este de Mendoza

En algunas localidades de Santa Fe y Entre Ríos se podrían registrar hasta 250 mm en 72 horas, lo que supera ampliamente los valores promedio para todo un mes. Autoridades ya recomendaron a los vecinos de zonas bajas tomar precauciones y evitar circular durante los picos de la tormenta.

Cuándo empieza y cómo seguirá

El sistema ingresará por el centro del país este miércoles después del mediodía. Las primeras lluvias se sentirán en el norte bonaerense y el sur de Santa Fe. El jueves se espera la mayor intensidad, con tormentas organizadas que podrían generar acumulados de más de 100 mm en pocas horas. El fenómeno se mantendrá activo hasta el sábado por la mañana, cuando comience a mejorar gradualmente desde el oeste.

Especialistas advierten que, más allá de las lluvias, el principal riesgo será la crecida de arroyos y ríos en zonas ya saturadas por las precipitaciones de las últimas semanas. En el Litoral, el río Paraná ya muestra niveles elevados y podría registrar nuevos aumentos.

Recomendaciones oficiales

Desde Defensa Civil y el SMN pidieron a la población:

No sacar la basura ni objetos que obstruyan desagües.

Evitar circular por calles inundadas o cercanas a cursos de agua.

No refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

Tener a mano linternas, agua potable y documentos en caso de corte de luz o evacuación.

En varios municipios del conurbano y del interior ya se activaron los protocolos de alerta temprana y se encuentran en monitoreo permanente los barrios más vulnerables.

Brenda Olmedo, especialista en cobertura de fenómenos climáticos y su impacto en barrios del conurbano, señala que "estos eventos ya no son excepcionales: son la nueva normalidad para muchas familias que viven en zonas inundables sin obras de contención". Según datos de los últimos años, las inundaciones recurrentes en el Litoral y el centro del país dejaron miles de evacuados y millones en pérdidas económicas, principalmente en sectores de menor recursos.

El SMN mantendrá actualizados los mapas de alerta en su sitio oficial. Se recomienda consultar el estado del tiempo de forma frecuente, ya que la intensidad del sistema puede modificarse en las próximas horas.

Este tipo de fenómenos, cada vez más frecuentes por el cambio climático, vuelven a poner en el centro del debate la necesidad de obras de infraestructura que mitiguen el impacto en las zonas más expuestas del país.