Johnny Depp en Argentina: 'No me considero un artista' pese a actuar, dirigir, pintar y tocar
El actor y multifacético artista estadounidense sorprendió durante su visita al país al afirmar que no se ve como un artista, aunque se lo ve actuando, dirigiendo, pintando y tocando música en vivo.
Durante su reciente paso por la Argentina, Johnny Depp generó revuelo no solo por sus actividades artísticas, sino por una frase que dejó a muchos pensando: "No me considero un artista".
El ícono de Hollywood, conocido mundialmente por roles como Jack Sparrow en Piratas del Caribe o por su controvertida vida personal, aterrizó en Buenos Aires para participar en diversos eventos que abarcan desde la actuación hasta la música y la pintura. Sin embargo, en una entrevista reciente con Clarín, Depp confesó que, pese a todo lo que hace, no se siente parte de ese mundo que él llama "artistas".
"Actúo, dirijo, toco música y pinto, pero no me considero un artista", dijo el actor de 61 años. La declaración sorprendió porque Depp ha demostrado talento en múltiples disciplinas. En la capital argentina se lo vio pintando en vivo, tocando guitarra con bandas locales y hasta participando en lecturas y performances.
Su visita incluyó una muestra de sus obras pictóricas, muchas de ellas inspiradas en sus personajes y en figuras históricas como el escritor Hunter S. Thompson. Además, sorprendió al público al subirse al escenario en un bar de Palermo y tocar blues y rock junto a músicos locales.
Según quienes lo acompañaron en estos días, Depp se mostró relajado, lejos de las cámaras de los tribunales que lo tuvieron en el centro de la atención durante su juicio contra Amber Heard. En Argentina encontró un refugio creativo: pintó, compuso y hasta dirigió un corto experimental con jóvenes cineastas locales.
La humildad de su declaración contrasta con una carrera que incluye más de 50 películas, varios discos con su banda Hollywood Vampires y exposiciones de arte en galerías de Europa y Estados Unidos. Para Depp, parece que el arte es más un medio de expresión personal que una etiqueta.
"Hago estas cosas porque me dan placer, no porque me sienta un artista", completó en la charla. Sus palabras generaron debates en redes: algunos lo vieron como falsa modestia, otros como una reflexión honesta de alguien que ha vivido todas las aristas de la fama.
En un país donde el arte y la cultura ocupan un lugar central, la visita de Depp dejó huella. No solo por lo que hizo, sino por lo que dijo: que a veces el verdadero creador es el que no necesita el título para seguir creando.