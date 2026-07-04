A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Canadá de Fórmula 1

El piloto argentino de Williams sale a pista este domingo en el Circuit Gilles Villeneuve. Horarios, TV y todo lo que tenés que saber para no perderte la carrera.

El fin de semana de Fórmula 1 llega a su punto más alto este domingo con el Gran Premio de Canadá, y todos los ojos en Argentina están puestos en Franco Colapinto. El piloto de Williams, que viene de sumar puntos en las últimas carreras, buscará su mejor resultado en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal.

Horario de la carrera principal

La competencia está programada para las 15:00 horas de Argentina (las 14:00 de Chile y las 18:00 GMT). En Uruguay y Brasil el horario coincide con el nuestro. La transmisión en vivo será por Fox Sports y Disney+, como viene siendo habitual en la temporada 2025.

El cronograma completo del fin de semana

Viernes : Prácticas libres 1 y 2 a las 15:30 y 19:00 (hora argentina).

: Prácticas libres 1 y 2 a las 15:30 y 19:00 (hora argentina). Sábado : Clasificación a las 16:00. Colapinto logró meterse en Q3 en varias ocasiones recientes y buscará repetir para largar lo más adelante posible.

: Clasificación a las 16:00. Colapinto logró meterse en Q3 en varias ocasiones recientes y buscará repetir para largar lo más adelante posible. Domingo: Carrera principal a las 15:00.

El circuito de Montreal es uno de los favoritos de los pilotos por su mezcla de rectas largas, chicanas técnicas y el famoso “muro de los campeones”. Colapinto ya demostró velocidad en trazados urbanos y de media velocidad, por lo que el equipo espera que pueda pelear por puntos nuevamente.

Cómo llega Colapinto al GP de Canadá

Tras un arranque complicado en las primeras carreras, el bonaerense de 22 años encontró ritmo en Williams. En las últimas dos fechas sumó puntos y se consolidó como el segundo mejor rookie del año. Su ingeniero y el equipo destacan la madurez con la que maneja la presión y los progresos en clasificación, que es donde más ha crecido.

“Estoy cómodo con el auto y el equipo me da confianza”, dijo Colapinto tras los últimos tests. En Canadá intentará aprovechar la configuración de bajo drag que trae Williams para ganar posiciones en las rectas.

Dónde verlo y cómo seguirlo

TV : Fox Sports 3 (señal principal de la F1 en Argentina).

: Fox Sports 3 (señal principal de la F1 en Argentina). Streaming : Disney+ y Star+ (según el paquete contratado).

: Disney+ y Star+ (según el paquete contratado). Redes: La cuenta oficial de Franco en Instagram y X (@francolapinto) suele dar actualizaciones en tiempo real.

La lluvia suele ser protagonista en Montreal, y eso puede complicar la estrategia. Tanto el equipo como Colapinto ya demostraron que saben manejar condiciones cambiantes, algo que podría ser clave este domingo.

Con 19 puntos en el campeonato de pilotos, Franco busca seguir escalando y, sobre todo, darles una alegría a los miles de argentinos que lo siguen desde casa y desde las tribunas del circuito canadiense.

Actualización: Confirmado, largará desde la posición 12 tras una sólida clasificación el sábado. La carrera promete acción desde la largada.