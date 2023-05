PRESENTAN PROYECTO PARA QUE SE QUITE LA ADJUDICACIÓN DEL IPVU EN VIVIENDAS DONDE VENDEN DROGAS 

Facundo Pérez Carletti, Concejal Capitalino por Juntos por el Cambio manifestó que se presentará un proyecto para modificar la “Ley 7069 de Protección y Recuperó de Viviendas Sociales” y se agregue como causal de rescisión de la adjudicación el allanamiento positivo de estupefacientes para la venta en el marco de un proceso policial y/o judicial en curso donde se investigue narcomenudeo y/o narcotráfico.

“En las reuniones que hago con vecinos surgía el tema de cómo en el barrio se sabía que se vendían drogas en determinados inmuebles y que incluso había habido allanamientos y detenciones pero pasado un tiempo volvía todo a ser igual. Lo que me llamo la atención es que muchas casas donde hubo allanamientos y se había confirmado que se vendía droga eran viviendas que todavía estaban en adjudicación por parte del IPVU, y me parecía un despropósito que una vivienda con finalidad familiar sea utilizada para delinquir, por eso es este proyecto de ley, para que haya una inmediata restitución de ese inmueble al estado provincial y se lo destine a una familia que necesita. También me parece importante que este proyecto se concrete porque el delincuente sabrá que puede perder la vivienda y es un elemento más que puede servir para la lucha contra este flagelo que está arruinando una generación y volviendo a barrios tranquilos en lugares peligrosos”