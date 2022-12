Rodríguez Larreta: “Zamora está defendiendo lo indefendible”

Durante la mañana de este martes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, conversó vía telefónica con un medio local de esta ciudad Capital, y dejaba jugosas declaraciones.

En medio de la disputa que mantiene con el gobierno nacional, por la devolución de los fondos de la coparticipación que le correspondían a la ciudad de Buenos Aires.

“Es gravísimo lo que está pasando en Argentina, no pasó nunca, desde la vuelta de la democracia para acá. Realmente es un atentado a las instituciones, lo que hizo el presidente de la Nación, es un atentado a la democracia”, expresada al hablar con los periodistas.

Y agregaba que: “Para nosotros tiene mucha gravedad institucional, y es por eso que vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para hacer cumplir el fallo. No se puede incumplir un fallo de la corte”.

Luego relató los pasos que es están siguiendo al respecto: “Ayer se le informó a la Corte Suprema sobre el incumplimiento, y hoy presentamos una denuncia penal contra todos los funcionarios responsables de hacer cumplir el fallo. Vamos a actuar con toda la contundencia necesaria”.

También se refirió a cómo afecta esto a nuestra provincia: “Aclaro a todos los santiagueños, que esto no tiene nada que ver con la provincia de Santiago del Estero, ya que cuando a la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nos sacó los fondos, a la ciudad de Santiago del Estero, la Nación no le dio un peso, ni a ninguna otra provincia”.

Sobre la postura del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que: “El fallo de la Corte no le saca un peso a nadie, y aclara que esto, no debe afectar a ninguna provincia, así que no se que hace el gobernador metiéndose en este tema que no tiene nada que ver, cuando, además, el fallo, eleva antecedentes para que nunca mas un presidente pueda sacarle fondo a una provincia, por lo que fortalece la autonomía de las provincias».

Luego le dedico una palabras al concejal capitalino, Facundo Pérez Carletti: “Estamos muy bien en Santiago del Estero, en el PRO tenemos de referente a Facundo Pérez Carletti, que es un tipo de primera, un tipo joven con una energía bárbara, que estudia los temas de las provincia que conoce la realidad de los santiagueños, y además trabaja muy bien con el radicalismo, con la coalición cívica y con esta visión de federalismo que tenesmo nosotros”