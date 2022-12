Mientras Zamora defiende el federalismo el presidente le remarca que no hay agua en la provincia

La visita de Alberto Fernández a la provincia dejó varias frases que resonaron en los pasillos de la casa de gobierno local que es gobernada por un acérrimo soldado del “cristinismo” y ahora “compañero” de Alberto Fernández.

Mientras Gerardo Zamora en su discurso mostraba su amor por el federalismo y le contestaba a Patricia Bullrich, quien lo denunció a él y a otros 18 mandatarios por sedición; Alberto Fernández mostraba la realidad de Santiago del Estero, no hay agua.

En su discurso, el primer mandatario nacional expresaba: “Me encantaría que venga el Jefe de Gobierno al norte del país. Acá no discutimos como se amplían los Subtes, sino quien tiene agua”.

Sin embargo, Alberto Fernández no solo se refirió a la falta de agua en Santiago del Estero, sino que fue más allá y expresó que el norte argentino se encuentra olvidado: “una de las cosas que encomendé @gabriel_Katopodis y a @wadodecorrido es que le prestemos mucha atención al norte porque había quedado una y otra vez olvidado” escribió en la cuenta de la casa rosada en Instagram.

El pelotazo en contra de Alberto Fernández no pasó Inadvertido. En reconocido abogado y ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi remarcó: “ Dijo AF en Santiago del Estero que en el norte se discute quien tiene agua, no como ampliar subtes.Oculta que Zamora construyó un estadio de fútbol de nivel internacional en vez de dar agua a sus habitantes que hasta carecen de cloacas”.

Cabe recordar que fue Alberto Fernández quien junto a Gerardo Zamora quienes cortaron la cinta del estadio único Madre de Ciudades. Es Gerardo Zamora quien gobierna está provincia hace más de 15 años y sigue castigando a un gran parte del interior provincial sin proveer agua potable.