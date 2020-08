Rodrigo Posse dio su versión del incidente ocurrido el día jueves

El Diputado Provincial de Juntos Por el Cambio, Rodrigo Posse, expresó a través de su red social su versión del incidente que habría protagonizó el día jueves en el cual se lo acusa de agresión.

La versión del doctor:

Santiago del Estero, 21 de Agosto de 2020.-

Soy Rodrigo Posse Diputado Provincial de Juntos Por El Cambio, y he tomado el debido tiempo, para responder a la infamia y falsas noticias publicadas en mi contra, para contarles lo que realmente sucedió el día Jueves 20 de agosto, al mediodía en la vía pública, frente al estudio jurídico adonde ejerzo, en Av. Roca.

Deseo que todos los Santiagueños puedan reflexionar, y analizar los sucesos, sacando sus propias conclusiones, porque los considero personas libres, inteligentes y pensantes, con la atribución de discernir la verdad, a la luz de lo que sucede en nuestra provincia a los que pensamos diferente.

El día 20 de agosto al mediodía fui víctima de un ataque desaforado por parte del ciudadano Cristian Sebastián Torres, quien dijo de ser empleado público, pero no dijo que es Militante del Partido Político CONCIENCIA y ACCIÓN CIUDADANA, que responde al Ministro de Economía, Atilio Chara.

Debo aclarar que en ese momento radique una denuncia penal en contra de este ciudadano y que me comuniqué con el Fiscal de turno, para ponerlo en conocimiento de la situación. ya lo puse en manos de la justicia y que espero que actúe a derecho y no voy a hablar hasta q la misma se expida.

Pese a ser Abogado y creer firmemente en la Institución de la Justicia y la División de Poderes, tengo pocas esperanzas, de que como ya lo estamos viendo cada vez más seguido en esta provincia, obtenga un resultado JUSTO, y de acuerdo a derecho.

El ciudadano Torres faltó a la verdad en su denuncia, ya que no explicó que fue quien comenzó rompiendo el espejo de mi vehículo de una patada, al reconocerme por el odio político que siente hacia mi, para luego comenzar con las agresiones físicas y verbales. Ante su violencia que estaba claramente dirigido a mi persona, por ser Diputado Provincial de la oposición y, quizás, en tributo hacia su jefe, me defendí.

NO SOY UNA PERSONA VIOLENTA PERO TAMPOCO PUEDO PERMITIR QUE VIOLEN MIS DERECHOS, MI PROPIEDAD, NI MI SALUD.

Como cualquier ciudadano, conocedor de los límites, repelí su agresión con proporcionalidad a los golpes recibidos, SIEMPRE COMO DEFENSA.

El derecho, la razón, y las palabras SON LOS MEDIOS de que me valgo en los Tribunales y en la Cámara de Diputados, en mi vida social y privada.

En mi tarea Legislativa he causado muchos ENOJOS y ENEMIGOS en el OFICIALISMO PROVINCIAL.

Son innumerables los motivos:

1. Denuncias por VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS y CONSTITUCIONALES.

2. Solicitud de INFORMES por LICITACIONES y ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL.

3. Declaraciones de REPUDIO a ACCIONES u OMISIONES DE LAS AUTORIDADES NACIONALES y PROVINCIALES.

4. Pedidos de JUICIO POLÍTICO contra MIEMBROS DE LA JUSTICIA PROVINCIAL.

5. Litigo contra el actual PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.

6. DENUNCIÉ PENALMENTE y ADMINISTRATIVAMENTE al actual JUEZ FEDERAL N° 2 de Santiago del Estero

7. Fui abogado del Sr. JUAN PABLO SUAREZ, titular del portal “ULTIMA HORA”, primer Procesado por Sedición en el Ejercicio del PERIODISMO, solo por hacer su trabajo.

8. Soy Abogado del ex Intendente de La Banda, EDUARDO “CHABAY” RUIZ.

9. No callamos nunca, y alzamos nuestra voz en la Cámara de Diputados contra cualquier atropello del estado provincial, nacional, o municipal.

Podría seguir enumerando los motivos por los cuales SOY PERSONA NO GRATA para las AUTORIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PROVINCIAL Y NACIONAL.

Son demasiadas las coincidencias en el accionar violento por parte de un Empleado Público, que debía encontrarse cumpliendo sus tareas. No puedo soslayar que el ciudadano Torres milita en un Partido Político que forma parte del espacio del Frente Electoral que gobierna la provincia de Santiago del Estero, lo que fundamenta más mis dudas.

Vuelvo a manifestar lo que dije en un video hace unos días atrás, el 11 de Agosto de 2020, ¡NO LES TENGO MIEDO, no voy a claudicar y continuaré honrando la Función Pública, en mi cargo de Diputado Provincial, SIN RENUNCIAR A MIS VALORES aun pese a cualquier amenaza, agresión o intimidación, y defendiendo a cada santiagueño que sea víctima de alguna situación injusta¡