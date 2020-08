La cara del olvido: viven a pocos minutos del centro y no tienen agua

Los vecinos del populoso barrio Santa Lucía se sienten olvidados por parte de la municipalidad, ya que no cuentan con un elemento muy esencial que es el agua. Desde el año pasado presentaron proyectos en el Concejo Deliberante, levantaron firmas y sin embargo no le brindan una respuesta.

“Por medio de una manguera conectamos a una llave maestra para brindarle agua a todos los vecinos” señala una vecina y agrega: “ hemos levantado firmas entre todos los vecinos y llevado al centro operativo y sin embargo no tenemos respuesta” señala.

Sin embargo, no es el único elemento esencial que padecen, la falta de una red de gas natural también trae grandes complicaciones a los vecinos: “Yo que soy nacida y criada en el barrio me siento en abandono, abandono por parte de los municipales o al que le corresponda solucionar esto porque ya no sé puede vivir así” concluye visiblemente molesta la vecina.

Mira el vídeo aquí: