Personal del CIC de Termas no pueden ingresar a la provincia para realizar sus tareas

Una médica que trabaja en el CIC de Termas de Río Hondo, escribió en las redes sociales una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la situación en la que se encuentran; cerca de 31 empleados pertenecientes al nuevo hospital de la ciudad termal, se encuentran varados desde hace dos meses en la provincia de Tucumán puesto que no tienen la dirección legal en nuestra provincia y deben regresar a Santiago del Estero para realizar su casa trabajo en el mencionado nosocomio.

Desde los organismos oficiales aún no le brindaron ningún tipo de información, sumado a esto, no cobran sus haberes desde el mes de mayo e inclusive se encuentran en una total incertidumbre con sus puestos de trabajo.

En este marco el personal decidió realizar una carta abierta para plasmar su indignación, aquí la carta completa:

Carta abierta a nuestro Presidente Dr Alberto Fernández:

Me dirijo a usted; mi querido presidente, ya que llegar al Gobernador de Santiago del Estero Dr Gerardo Zamora nos fue imposible……. mucho menos al ministerio de salud de Santiago del Estero,a la dirección del interior y a Nuestro director el Dr Luis Martinez ex ministro de salud pública de dicha provincia.

Hablo por 31 compañeros de la Salud, del CIS de Termas de Río Hondo ( nuevo hospital).

El día 29 de Abril del corriente año debido a La PANDEMIA, Santiago del Estero cerró los pasos Fronterizos con todas las provincias limítrofes, entre ellas TUCUMÁN, eso llevó a que nosotros médicos Tucumanos, Psicólogos, Fonoudiologos, choferes etc, pertenecientes a dicho nosocomio NO PODAMOS PASAR A CUMPLIR CON NUESTRA LABOR, ya que al no tener DOMICILIO EN DICHA PROVINCIA, en los diferentes puestos camineros no se nos permitió, NI SE NOS PERMITE el paso.

Esto trae aparejado múltiples situaciones e incertidumbre ya que desde la dirección del hospital, la oficina de personal, el ministerio de salud, incluso desde la dirección de interiores sólo obtuvimos silencio a las distintas cartas y telegramas enviados, 1ro para que se arbitren los medios para que podamos ir a cumplir nuestras funciones, 2do pidiendo también se nos informe la situación laboral en la que nos encontramos, aún los gremios de Santiago del Estero no tienen respuesta a los diferentes pedidos.

Destaco de los 31 empleados públicos del sistema de salud, 25 son médicos de guardia de los diferentes días de la semana, otros son médicos, Psicóloga, fonoudiologa y chofer, que cumplen funciones más días.

NO SOLO NO NOS RESPONDEN, SINO TAMBIÉN NOS ENCONTRAMOS EN CESACIÓN DE PAGO O SEA LOS 30 PROFESIONALES DE LA SALUD DEL CIS DE TERMAS DE RÍO HONDO NO HEMOS COBRADO NUESTROS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ( cabe destacar que la administración pública de dicha provincia cobran mes vigente ) Y POR RUMORES VERBALES!!!! ESTAMOS SIN NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO.( DESPEDIDOS) TAMBIÉN QUIERO DESTACAR QUE SOLOS LOS MEDICOS DE TUCUMÁN QUE VAN A CUMPLIR SUS FUNCIONES EN DICHO HOSPITAL NO HEMOS COBRADO, O SEA EL RESTO DE NUESTROS COLEGAS QUE AL IGUAL QUE NOSOTROS NO ESTÁN PUDIENDO PASAR A TRABAJAR POR FUERZA MAYOR ( BOBADAL, CHAÑAR, NUEVA ESPERANZA,ETC), HAN PERCIBIDO SUS HABERES.

Con nosotros desde ese día Negro, nadie se comunicó, verbalmente ni por escrito, también quiero destacar que la mayoría somos contratados pero con boletas de sueldo, aportes jubilatorios, obra social etc,con varios años en el sistema e incluso hay profesionales en PLANTA PERMANTE con más de 20 años de servicio, demás está decir lo que eso implica en la economía de todos.

Recurro a usted y a su conciencia ya que dijo y dice que NINGÚN TRABAJADOR DEL SUELO ARGENTINO QUEDARÁ SIN TRABAJO EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE PANDEMIA Y MUCHO MENOS SIN SUELDO.

Mis compañeros y yo no estamos cumpliendo con nuestras tareas por razones de fuerza mayor, NO POR FALTA DE VOLUNTAD, …. hace falta tanto silencio y falta de respeto? me pregunto?

Termino despidiéndome de usted citando la frase de una GRAN MUJER, EVITA quien dijo “NO HABRÁ PAZ EN EL MUNDO MIENTRAS NO EXISTA JUSTICIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES”

OJALÁ LLEGUE A SUS MANOS ESTA CARTA. O Alguien nos dé una respuesta sensata ya que no solo son 31 trabajadores esenciales, SINO 31 FAMILIAS DE ARGENTINA QUE SE LES ESTÁ NEGANDO EL DERECHO A TRABAJAR, PERCIBIR SUS HABERES Y A RECLAMAR!!!