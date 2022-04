Pérez Carletti: «La pobreza es una realidad de Santiago del Estero, que el bono no soluciona

El legislador de Juntos por el Cambio, Facundo Pérez Carletti, habló con un medio del interior provincial y tocó todos los temas en un entrevista sin filtros, en la que se tiraron muchos temas sobre la mesa.

Sin obviar las críticas necesarias, el concejal capitalino no esquivó ningún tema, pero sin entrar en polémicas, y habló sobre la chance y su deseo de ser candidato a intendente de la Capital, algo que no será una decisión solo suya sino de todo el frente, pero que hoy no le quita el sueño.

Todavía con el nuevo bono de 50 mil pesos anunciado el miércoles por el gobernador Zamora en boca de todos, Pérez Carletti, hizo hincapié en lo banal de este bono que no viene a solucionar ningún problema, mucho menos cambiar los números de la pobreza, que considera «vergonzosos».

Se considera un oposición con una mirada crítica de no compartir lo que hace el gobierno pero, con la responsabilidad de no quedarse solo en la critica sino de planear y proponer ideas para sacar adelante, tratando de dejar en claro que la crítica por la crítica no ayuda a nadie.

También se animó a contestar sin vueltas, lo que cobra un concejal como él, ya que como funcionario público, el monto de sus haberes y el de todos los empleados públicos, es justamente eso, público, es un sueldo que paga la gente.

La salud pública también tuvo su espacio en la charla, en especial el tema IOSEP, ya que según sus propias palabras, es «una de las principales razones por las que no apruebo esta gestión es porque no hay un compromiso con este tema».

La oposición tiene que concentrarse en proyectos para cuando le toque ser gobierno y no en nombres, ya que la gente no tiene paciencia para que luego el gobernante improvise sobre la marcha.