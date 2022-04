Otro joven santiagueño que se marcha: “la única provincia que no necesita docentes es Santiago”

Matías Díaz (33), padre soltero con una pequeña de 7 años, quien en busca de sus sueños y un mejor porvenir para su hija, emigrará de la provincia para poder brindar a su pequeña el futuro que en Santiago no podrá. Es la historia de un Joven más que se suma a miles de jóvenes que dejan atrás una familia.

Matías estudio historia y se recibió mucho antes de lo esperado, con una hija como motor para enfrentar a lo que sea, se topo con una lamentable realidad, la de una provincia que brinda pocas oportunidades.

“Estudie 4 años y llevo 3 sin conseguir nada…7 años en total y sigo en la misma, en 7 años hubiese estudiado para psicólogo… pareciera que los docentes sin trabajo superamos las necesidades de las escuelas… pareciera que no hace falta más escuelas… estamos en el horno”… escribe Matías en su descargo.

Idas y vueltas, cursos, gastos y un sinfín de caminos que no llevaron a ningún lado con una hija que cuidar, investigó sobre cual es la mejor opción que puede tomar y le aconsejaron que vaya al sur: “averigué y parece que la única provincia que no necesita docentes es Santiago del Estero, mire hacia el centro y Patagonia del país, muchos se marcharon con la idea de que el norte es el infierno para los docentes”.

Ser docente en santiago: si Estas pensando en iniciar la carrera debes leer esto.

Recuerdo que con mi hija recien nacida y en mis brazos sentado al borde de la cama, me pregunté ¿Qué puedo darle a esta criatura?¿qué represento para ella?¿qué legado le dejó?¿qué vida puedo darle? Y dije debo ser alguien en esta vida… pues me sentía nada.. recordé que siempre me gusto la historia y me anote en la carrera, me planteé un objetivo y comencé mi camino.. el de ser docente…

La carrera es de 4 años, y lo termine en tiempo récord, un 20 diciembre de mi cuarto año me estaba recibiendo…. El abrazo de mi hija con 4 años aquella noche me hizo sentir el campeón del mundo… mientras curse la carrera algunas personas me decían, haz cursos, a ustedes tmb le dirán.. pero lo dicen de manera simple sin especificación… palabras al aire… cuando me recibí, los cursos que tenia los contaba con una mano… al recibirte tu promedio de puntaje varía entre los 17 y los 20.. a la hora de querer optar cargos te encuentras con miles de docentes que quieren lo mismo pero con una diferencia ellos tienen puntajes que varían entre 35 y 80 puntos… estas muy lejos de optar cargos… por esta razón te aconsejo que si estas cursando la carrera comiences a hacer todos los cursos que puedas o al terminar la carrera tendrás 2 o 3 años más haciendo cursos para tener posibilidades.. para sumar solo puedes presentar ante el consejo de educación 7 puntos por año, para llegar a los 35 minimo necesitas 2 años de cursos…

Ahora si tenemos empatia debemos pensar y como haces cursos si tu economía no te permite pagarlos, como haces cursos si tenes hijo o hija y el tiempo no te da lugar, como haces cursos si aparte de estudiar también trabajas…

Estudie historia porque me gusta, me encanta y pienso recibirme en la licenciatura de historia en algún momento… pero también estudie porque necesitaba cambiar mi vida… y aquí estoy en la misma situación que cuando comencé a estudiar y quizás peor…

En noviembre del año pasado hice un clic en mi cabeza, debia cambiar la vida de mi hija y la mía… el titulo de adorno no me sirve.

En noviembre del año pasado hice un clic en mi cabeza, debia cambiar la vida de mi hija y la mía… el titulo de adorno no me sirve.

Averigüe y pareciera que la única provincia que no necesita docentes es santiago del estero.. mire hacías el centro y la patagonia del país… se que muchos se marcharon pues parece que solo el norte es el infierno para el docente… me pasaron datos y me contacte con una persona que me dijo si tenes que venir haciendo dedo te venis.. acá vas a trabajar y vas a ganar como te mereces.. tenía 2 opciones en mis manos:

Me quedo feliz con mi familia y amigos pero desempleado y sin progreso o me marchó triste de mi provincia dejando todo pero en busca de nuestros sueños, de esa casa en su mente que ella siempre me comenta entre otras cosas..

Tome la segunda opción .

Hace 6 meses que vengo hablando con mi hija… hasta hace 4 meses eran llantos… desde hace dos meses era si papá pero después me llevas con vos… me tendría que haber ido en febrero pero no quería por mi hija y me quede para anotarme en todas las horas que podía… y nada… comenzaron las clases y me dije no tienes otra opción… aposté a mayo como mes de partida para poder pasar el cumple de mi hija y luego marcharme…

Hoy le dije que quedan pocos días para que papá se marche y no hubo llantos… hubo lágrimas en silencio y una mirada demacrada en ella, se me durmió así en mis brazos… es inteligente… entro en su mente y se que ella sabe que cuando papá se vaya no habrá un te amo antes de dormir, no habrá ese brazo por encima de ella cuando me dice que lo necesita para dormir, sabe que su protector no estará, que su compinche estará ausente, se que esa habitacion donde dormimos juntos todos estos años no será la misma y me duele el alma, esta situación no se la deseo ni a mi enemigo… lloro por las noches a escondidas de ella, pero se que acá en santiago no se puede estar más… solo pido a dios que nos de la fortalezas a ambos para este sacrificio.

Es hora de contar verdades y dejar de hacer perder el tiempo a los chicos que quizas dedicarán años para nada…