Campo Gallo: Denuncian al intendente por presunta agresión verbal

Una ciudadanía de apellido Enriquez, denunció al intendente de Campo Gallo por presunta violencia verbal en una audiencia junto al jefe comunal de aquella ciudad.

Según una fuente cercana a la víctima, la jóven reside en una vivienda precaria y fue por este motivo que solicitó una audiencia con el intendente tras finalizar la misma, testigos aluden que la vieron salir llorando y con una crisis de nervios.

“Me trató de lo peor, comenzó a golpear la mesa y a gritarme, me dijo cuántas malas palabras se le cruzaron en ese momento, me humilló de la peor manera, me retiré de la municipalidad llorando”, contó.

“Me retiré de la municipalidad llorando, sin encontrar consuelo en ese momento, al haber sido tratada tan vulgarmente por este animal, no midió palabra siendo mujer a la que tenía en frente tratándome de esa forma” expresó y continúo: “ nunca fui a pedir nada en la municipalidad pero esta vez era de urgencia, creo que a nadie le gustaría ser humillado por ir a pedir algo que le pertenece a los pobladores” sentenció la damnificada.