Pérez Carletti instaló una mesa frente a la Municipalidad para recibir los reclamos de la gente

Durante la jornada del viernes, el concejal capitalino del bloque «Juntos por el Cambio», ha llevado adelante una singular y original forma de brindar a los vecinos la oportunidad de hacer escuchar sus pedidos.

Como en varias declaraciones que ha brindado a la prensa, Pérez Carletti es un convencido que la Municipalidad de la Capital hace oídos sordos a muchos de los reclamos que le llegan por los canales correspondientes.

Para dar lugar a que los reclamos que él mismo escucha por los barrios que recorre, decidió instalarse en la puerta de la sede municipal, con un mesa y una urna, en donde los transeúntes podían volcar las necesidades de su barrio y su zona.

La original propuesta de Pérez Carletti, recolectó cerca de mil reclamos de vecino de muchos barrios de esta ciudad Capital, dando una muestra del descontento de la gente con un municipio que consideran que no da soluciones.

«Frente a una Intendencia que no ve, no atiende y no recorre, decidimos traer los reclamos a su puerta. Problemas, necesidades y sueños que se repiten en cada barrio de nuestra ciudad y no tienen respuesta. Es simple, una mesa, voluntad de escuchar y ganas de trabajar junto a los vecinos para construir la ciudad que se viene«, indicaba el legislador santiagueño en sus redes sociales.