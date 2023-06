Preocupación por el estado de abandono en el que se encuentra escuela pública

La falta de docentes, el estado de la institución y la increíble ola de robos dentro del establecimiento, son algunos de los problemas que ocurren dentro de la escuela Técnica,Santiago Maradona de nuestra Ciudad Capital.

Movilizado por los robos sufridos a su hermano, un joven decidió hacer su descargo a través de las redes sociales sobre lo que ocurre en mencionado establecimiento y una gran cantidad de personas contaron sus experiencias.

“Tengo mí hermano en la escuela Técnica Santiago Maradona(la industrial ) por tercera vez , el día Martes 30 de Mayo 16:30hs , le roban dentro de la escuela, pese a que ya se había puesto en conocimiento a las autoridades las veces anteriores, al igual que ahora , no hicieron nada. La respuesta? Las cámaras no se pueden ver porque NO SE ENCUENTRA” explica el joven.

Y continua: “Aparentemente la escuela industrial, es tierra de nadie. Un establecimiento acéfalo” redacta el joven que inmediatamente recibió una gran cantidad de comentarios dónde padres de alumnos que concurrirán a la escuela contaban sus experiencias.

“Mi hijo también iba a esa escuela y también dentro de la escuela lo amenazaron con tumberas, hice la denuncia y nadie hizo nada, tuve que cambiarlo de colegio” expresa la madre de un ex alumno.

“Es triste lo que está ocurriendo en la institución, los robos son en la entrada cuando estás en la formación. Tutores hacen la denuncia policial e igual no pasa nada. Muchos profesores se viene jubilando estos años y se quedan sin profesores… es triste realmente “ manifiesta una ex alumna.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, familiares y alumnos que concurren al establecimiento tomarán medidas más drásticas si en las próximas horas no se brinda una solución ante tantos reclamos.