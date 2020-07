Incertidumbre en los dueños de los comercios bandeños

Luego que se diera a conocer los números de la caída de la economía a nivel nacional, muchos comerciantes de la vecina Ciudad mostraron su preocupación por la baja en sus ventas y hasta su indignación por los constantes atropellos que sufren por parte de la empresa reguladora de energía en la provincia.

En el día de ayer, la dueña de una cafetería de la vecina ciudad, hizo un posteo en sus redes sociales mostrando como la empresa distribuidora de energía eléctrica le cortaba el suministro ,»Es imposible pagar la luz debido a las altas tazas que te ponen, no hay suficiente venta como para cubrir los gastos” señala la dueña del local.

“En mi caso trato de ganar poco y no aumentar los productos, entonces hace que uno mantenga margen de ganancias como es habitual, prefiero estar con pocas ganancias a no vender, me pongo del lado del cliente” alude.

“El virus está matando y nos están matando a todos los comerciantes” señala y agrega: “ pido que nos ayuden a todos los comerciantes, a todos los gastronómicos, basta de impunidades” cierra indignada.

Así como está situación vivida por la dueña de esta Pyme, según se pudo averiguar, la situación de los comerciantes bandeños en general es similar a tal punto que en algunos casos, debieron cerrar ya que no pudieron cubrir los elevadísimos costos de los impuestos.