Grave denuncia contra personal del hospital zonal de Ojo de Agua

“Son unos inoperantes” así calificó al personal medico del nosocomio de Ojo de Agua, Magalí Vivas, quien, al enterarse de la historia de Sandra Guzmán, la docente platense que no le permitieron despedirse de su padre que estaba internado allí, decidió dar a conocer su lamentable experiencia en mencionado hospital.

Vivas, tenia a su padre internado en este centro de salud y en dialogó con el medio “El Dia” Expresó: “Mi padre vivía en Ojo de Agua pero tenía domicilio en Córdoba y PAMI también. Las doctoras, Patricia Niffeler y Antonella Teleñano no lo dejaban salir y no querían hacer informe ni trasladarlo. Mientras tanto desde PAMI de Córdoba me decían que no debía estar allá y me estaban gestionando todo el tramite para el viaje, pero ellas (las doctoras) no querían firmar ni hacer nada”.

Consultada por cual era la complicación que derivo en la muerte de su padre, detalló: “Una infección en el pie se lo comió, lo demoraron allá (en Ojo de Agua) al divino vicio”.

Cuando las doctoras autorizaron el traslado hacia la vecina provincia ya era tarde “Mi padre llegó a Córdoba en las últimas, lo entregaron cuando estaba grave. Llegó y falleció. Ellas lo dejaron morir. Todo por la inoperancia, irresponsabilidad y falta de empatía y humanidad” puntualizó

“A raíz de lo que pasó con la familia Guzmán me atrevo también a hacer la denuncia pública. Y también estuve en PAMI para realizar la denuncia penal contra las dos médicas”, concluyó Vivas.

Fuente: Diario El Día