Marcha de bronca e impotencia: Familia acusa a diputada y sus familiares de agredir a adulto mayor

La familia Escalada marchó por las calles de su Mailin natal en reclamo por las agresiones hacia Raúl Escalada (60), quien el día martes sufrió una brutal golpiza por parte del marido y del hijo de la diputada del Frente Cívico, Ofelina Santucho.

El pasado martes, el señor Raúl Escalada se hizo presente junto a su hijo en un terreno donde tienen varios hornos de barro en los cuales producen carbón, ese mismo dio noto el robo de varios tachos, fue en ese momento cuando personas ligadas a la diputada Santucho de apellido Escalada le propinaron una brutal golpiza, el motivo es por un conflicto de vieja data por un terreno.

Tras poder escaparse del incidente, el señor Raúl quien sufrió la golpiza es trasladado a una Posta sanitaria para poder realizar las curaciones correspondiente. Desde la fuerza policíal detienen a dos individuos quien el señor Raúl Escalada reconoce y acusa de presuntos agresores.

Más tarde la familia Escalada se da con la triste noticia de que los presuntos agresores fueron liberados por no haber realizado la denuncia correspondiente. “La denuncia la íbamos a realizar luego de que mi padre se tranquilice se de un baño y tome sus pastillas” señala otro de los hijos de el señor Raúl y agrega: “ En la policía me dijeron que mi padre no quiso hacer la denuncia eso no es verdad”.

“A mi padre lo golpearon con cadenas, lazos trenzados, palos, cuchillos” expone el hijo. A causa de esta brutal golpiza, el señor Escalada le diagnosticaron fractura de costilla.