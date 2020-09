Empleados de seguridad del CIS de La Banda exigen elementos de protección

Un grupo de empleados de Centro Integral de Salud de la vecina Ciudad de La Banda, expresaron su preocupación por la situación en la que deben afrontar está pandemia, puesto que la empresa de seguridad no le brinda los elementos básicos necesarios para su protección.

Desde el inicio de la pandemia que alrededor de 20 empleados de mencionado centro de salud deben llevar sus propias herramientas para protegerse de la pandemia. “ No tenemos protección, barbijos, antiparras, máscaras tenemos que ver de dónde sacar como conseguirlas o comprarlas” señala un empleado.

“Estamos trabajando doce horas todos los días con un franco a la semana por $40 la hora, no podemos trabajar doce horas correr tanto riesgo por $40 son 500 al día” puntualiza y agrega: “Somos la primera línea que la gente tiene contacto”.

“Nadie nos da una solución, pedimos aumento, pero no tenemos respuesta, seguimos trabajando aquí porque no queda otra, no hay nada de trabajo como para decir que me voy a ir a buscar otro trabajo, queremos trabajar en otras condiciones aquí no estamos para nada bien’. Concluye.

La empresa que no le estaría brindando los elementos de seguridad es Centurión quien está a cargo de esa área desde que comenzó el funcionamiento del mencionado centro de salud.