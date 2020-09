Telares: Por oponerse a la construcción de la cárcel le niegan una vivienda

Una jóven de la ciudad de Telares le consulto al jefe comunal de aquella ciudad por su situación habitacional ya que buscaba una mejor vivienda para su familia y esté le contestó que no le realizaría la tan ansiada vivienda puesto que la joven se oponía a la construcción de la cárcel en Telares.

A través de su redes sociales, la jóven Brenda Cabrera quien vive en una casilla del ferrocarril junto a sus dos hijos y su marido, expresó su total disconformidad con la respuesta que recibió por parte del Intendente José Araújo, ya que le negó una solución habitacional por oponerse en las redes sociales a las obras de la cárcel.

Tal como se puede divisar en esta charla por Whatsapp el intendente de la zona le respondió puntualmente “Si vos estás en contra del gobierno es difícil que Zamora apruebe tu trámite”. Ante está respuesta, la jóven expresó que ella no está en contra de ningún gobierno y que solamente se oponía a la construcción de la cárcel.



“Desde hace más de seis años que vengo presentando los papeles para una vivienda. Cada vez que fui a rogarles que me dieran una solución me decían que había que esperar mientras veía y me contaban como a personas que presentaban los papeles al mes siguiente se le construía la vivienda”.

A raíz de su exposición muchas personas se comunicaron con la jóven para expresar situaciones similares, “Ami marido también le mandaron mensaje diciendo que somos unos desagradecidos” señala una allegada.

Cabe recordar que la construcción de esta obra tendrá un costo aproximado de más de mil millones de pesos y los obreros tendrán un plazo de dos años para finalizar la obra que se situará en el barrio Mailin de aquella ciudad.