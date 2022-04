“El gobierno se burla de mi hijo” la historia de una madre que lucha por una prótesis ocular

Mariela Ávila, vive en el barrio Belén junto a sus seis hijos y hace tres meses que viene luchando por una prótesis ocular para Thiago de 12 años de edad, quien a los ocho meses de vida le detectaron una discapacidad en su ojo izquierdo.

“El tratamiento de Thiago lo inicié en Buenos Aires, porque es el único lugar que se puede hacer la prótesis a medida para mí hijo, una vez que el papá de Thiago falleció hace siete meses, la obra social me cortó todos los beneficios y no puedo continuar con el tratamiento” expresa Mariela.

En esta desesperante situación, Mariela intentó hablar con diferentes organismos provinciales en busca de una solución, obteniendo siempre la negativa a su petitorio.

“Intente hablar con el doctor Nicolai porque mi marido era jefe de prensa del ministerio, el doctor conoce la situación de Thiago me dijo que si me ayudará pero hasta el día de hoy nunca me atendió las llamadas, hace tres meses que estoy dando vueltas”.

“La prótesis cuesta $386.000 me mandaron a hablar con muchísimas personas y realmente se burlan porque me tienen de aquí para allá y nadie me brinda una respuesta. Intento comunicarme con el gobernador pero nadie me responde”.

“Ya no sé que hacer, tenía pensado ir a casa de gobierno y rociarme con nafta para que de una vez escuchen mi pedido, quiero que mi hijo pueda tener la prótesis” relata desesperada Mariela.

Increíblemente, para callar a Mariela, le envian a su domicilio bolsines con mercadería: “Me mandan tres bolsines y como diciendo ahí está para que le cocines algo a los chicos, pero yo no estoy buscando bolsines les hago devolver porque lo único que quiero es que mi hijo pueda viajar y continuar con el tratamiento y que tenga su prótesis”.