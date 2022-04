Pérez Carletti: «En Santiago del Estero tenemos un municipio totalmente ausente»

El concejal del bloque Juntos por el Cambio, Facundo Pérez Carletti, realizó en la tarde del viernes una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, de la que participaron una importante cantidad de vecino y en la que plasmó varias de sus opiniones sobre la gestión actual del municipio capitalino.

La charla con los vecinos, en la que se tocaron temas, como economía, dólar, la interna Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y educación, comenzó con el tema que puso en boca de todos esta semana el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando afirmó que deberían quitarle los planes sociales a aquellos que corten calles.

Al respecto Pérez Carletti dejó su postura: «Cuando aparecieron los planes sociales, no había trabajo ni ningún tipo de contención social y nacieron los planes «Jefes y Jefas de Hogar» que eventualmente se fueron desvirtuando y ahora se los utiliza políticamente con gente en situación de pobreza y necesidad, a la que se tiene rehén de esos planes para cortar una calle, hacer una pintada y hasta para ser fiscales en una elección».

«Hay que cortar con la extorsión a esta gente; y que esta gente extorsionada y estos movimientos sociales entiendan que deben dejar de cortar las calles y joderle la vida a la gente que va a trabajar y paga sus impuestos que es de donde sale la plata para esos planes», se extendió en su respuesta el edil de Cambiemos.

pero sin duda el punto más álgido del ida y vuelta con los vecinos de la ciudad fue cuando se refirió al papel de la Municipalidad ante el constante reclamo de soluciones ante basurales, puntos inseguros, zonas si luces ni asfalto, a lo que Pérez Carletti respondió de manera «cortita y al pie» según sus propias palabras.

«En Santiago del Estero tenemos un municipio totalmente ausente, que está lejos de los vecinos, que no conoce lo que pasa en los barrios, que no trabaja con lo centros vecinales, que se acerca a ver las necesidades , que no le interesa tener un ida y vuelta con la realidad, y lo que más me molesta es que los recursos económicos y humanos, porque tenemos 5000 empleados municipales, están para poder hacer una gestión mejor, pero solo se ponen las pilas unos meses antes de las elecciones«, sentenció el joven concejal.

«Otra cosa que me aflige en la ciudad es el crecimiento incipiente del tema inseguridad. Santiago era una ciudad segura, en la que se podía caminar tranquilo, y ahora la gente ha dejado de tomar mate en la vereda, se encierra, gasta en rejas, evita volver a su hogar de noche», advirtió para referirse al tema inseguridad.

«Lo que estamos haciendo ahora es armar una propuesta para formar una policía municipal. Hace 10 días pude estar en el municipio de San Miguel, municipio modelo en este tema, y fui a conocer como trabajan. Y es impresionante ver como trabajan en conjunto, la policía municipal con el vecino a través de Whatsapp y con distintas cámaras hacen un monitoreo en tiempo real. Es realmente impresionante como el vecino colabora con la policía municipal», contó sobre sus planes a futuro para la ciudad.

Preocupado por los mensajes recurrentes sobre reclamos a la municipalidad, Pérez Carletti advirtió que «el vecino ha perdido la confianza y ya no quiere hacer una denuncia que no prosperará. Independientemente de la policía, la Municipalidad puede colaborar junto con el vecino con la seguridad para poder vivir más tranquilos«.

«Estamos en el siglo XXI y la Municipalidad no puede solo preocuparse por el barrido. alumbrado y cuestiones de mantenimiento«, sentenció para terminar.