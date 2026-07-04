Zoe Bogach vio a su ex Manuel Ibero en Gran Hermano y su reacción fue viral

La influencer no pudo ocultar su sorpresa al ver a su ex pareja entre los participantes del reality. El momento generó una ola de comentarios en redes.

La influencer Zoe Bogach no pudo disimular su asombro al descubrir que su ex pareja, Manuel Ibero, ingresó como participante de Gran Hermano.

El momento se registró durante una emisión en vivo del reality de Telefe, cuando la joven seguía la gala de nominación desde su casa. Al ver el rostro de Ibero entre los nuevos habitantes de la casa más famosa del país, Bogach se llevó las manos a la cara y soltó un “no puede ser” que rápidamente se volvió viral en las redes.

Según testigos cercanos a la joven, la separación entre ambos había sido hace varios meses y, aunque mantenían una relación cordial, ninguno esperaba cruzarse en un programa de semejante exposición. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que Ibero no había mencionado su vínculo pasado con Bogach durante el proceso de casting.

La reacción de Zoe no tardó en generar miles de comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron la naturalidad de su sorpresa, otros especularon sobre posibles tensiones futuras dentro y fuera de la casa. En las últimas horas, el video del instante ya supera las 800 mil reproducciones solo en TikTok.

Desde el entorno de la influencer señalaron que, más allá del impacto inicial, Zoe prefirió no hacer declaraciones públicas por el momento. “Es un tema privado que se cruzó con la televisión y eso la tomó por sorpresa”, indicaron.

Por su parte, Manuel Ibero ya acumula varias horas dentro de la casa y, hasta ahora, no hizo alusión pública a su historia con Bogach. En las primeras confesiones grabadas, se limitó a hablar de sus objetivos en el juego y de la necesidad de “empezar de cero”.

El cruce entre la vida real y el reality vuelve a poner sobre la mesa un clásico de Gran Hermano: la posibilidad de que las relaciones personales de los participantes terminen expuestas ante millones de espectadores. En ediciones anteriores, romances, rupturas y reencuentros generaron picos de rating y también fuertes debates en las redes.

Mientras el programa sigue su curso, la atención se divide entre las estrategias de los jugadores y el posible impacto que este reencuentro indirecto pueda tener en la vida de ambos fuera de la casa. Por ahora, Zoe Bogach eligió el silencio y Manuel Ibero, la competencia.