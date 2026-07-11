Dua Lipa en River 2025: cuándo salen las entradas, precios y cómo comprar

La superestrella británica confirmó su show en el Estadio Monumental para el 2025. Todos los detalles sobre la fecha de venta, valores de las entradas y el paso a paso para conseguirlas.

La noticia que esperaban los fanáticos del pop global ya es oficial: Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental de River Plate en 2025 como parte de su Radical Optimism Tour.

La británica de origen albanokosovar, que viene de romperla con su último disco y de llenar estadios en todo el mundo, desembarcará por primera vez en un venue de semejante magnitud en la Argentina. El show está previsto para el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Cuándo salen a la venta las entradas

Según la información que trascendió de la productora, la preventa para clientes de un banco sponsor comenzará el miércoles 20 de agosto a las 10 de la mañana. La venta general, sin beneficios, arrancará al día siguiente, jueves 21 de agosto a las 10, también por sistema Ticketmaster.

Como es habitual en estos megashows, se espera que la demanda sea altísima y que las entradas se agoten en minutos. Quienes quieran asegurar su lugar deberán tener todo preparado de antemano: cuenta verificada, tarjeta cargada y paciencia para la cola virtual.

Precios de las entradas

Aunque la organización todavía no difundió la grilla completa de valores, fuentes cercanas a la producción indicaron un rango que va desde los $85.000 (Campo popular) hasta los $350.000 (Platea baja VIP). Entre medio habrá Platea alta, Platea media y Campo delantero con precios escalonados.

Es importante recordar que estos números son estimativos y pueden ajustarse en las próximas horas. En shows de esta escala, el precio final suele incluir el servicio de Ticketmaster, que suele rondar el 15-20% adicional.

Cómo comprar paso a paso

Ingresá a www.ticketmaster.com.ar el día y horario exacto de la venta. Creá o iniciá sesión con tu cuenta (verificada con documento). Seleccioná el show “Dua Lipa – River Plate 2025”. Elegí la ubicación y la cantidad de entradas (máximo 4 por compra en la mayoría de los casos). Completá los datos y elegí el medio de pago. Confirmá la transacción.

Se recomienda usar computadora en lugar de celular para evitar caídas de conexión y tener varias pestañas abiertas por las dudas.

El contexto de un tour que ya es histórico

Radical Optimism, el tercer álbum de Dua Lipa, consolidó a la artista como una de las voces más potentes del pop actual. Con hits como “Houdini”, “Training Season” y “Illusion”, el tour ya pasó por Europa y Norteamérica con críticas elogiosas y récords de recaudación.

Llegar al Monumental no es un detalle menor: es la confirmación de que la carrera de la ex modelo y ex camarera de un pub londinense ya está en la órbita de las grandes estrellas que llenan River. Para los argentinos, además, representa la posibilidad de ver en vivo a una de las pocas artistas que logró unir generaciones con un sonido fresco y bailable.

Lo que viene después

Se espera que en las próximas horas la productora confirme si habrá una segunda fecha o si el 5 de noviembre será el único show en Buenos Aires. También se aguardan detalles sobre posibles teloneros locales y la hora de apertura de puertas.

Mientras tanto, los fanáticos ya cuentan las horas para el 20 de agosto. En un año donde la economía no ayuda, conseguir una entrada para Dua Lipa se convirtió en un pequeño acto de fe optimista radical, tal como dice el título de su disco.

¿Vale la pena? Para quienes crecieron con “New Rules” y hoy bailan “Levitating” en cualquier boliche, la respuesta es un sí rotundo. El resto tendrá que decidir si el precio de la entrada justifica la experiencia de ver a una de las últimas divas globales del pop en el templo del rock argentino.