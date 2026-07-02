Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde el histórico triunfo de Marcelo “El Tirri” en 2001 hasta el más reciente. Un recorrido por los nombres que marcaron la realidad del reality.

Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país. A lo largo de once ediciones (contando la versión original, el “GH VIP” y el “GH 2022”), once ganadores se llevaron el primer premio y la fama que eso implica.

Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) El primer ganador de la historia fue, paradójicamente, uno de los conductores más populares del momento. Marcelo Tinelli, que no era participante original sino que ingresó como “invitado especial”, se quedó con el 51% de los votos en la final contra Nancy Pazos. Fue un boom absoluto que marcó el inicio del formato en la Argentina.

Gabriela “Gaby” Sabatini (temporada 2, 2002) La tenista no participó realmente; la lista de ganadores reales arranca con el segundo ciclo. En 2002 el ganador fue Hernán “Huevo” Caire, que se impuso en una final muy reñida contra Marcelo “El Chino” Yáñez. El “Huevo” logró conectar con el público con su perfil de joven del interior y su carisma descontracturado.

Camila “Cami” Vollenweider (2003) La cordobesa se convirtió en la primera mujer en ganar el reality. Con 23 años, Cami supo navegar las internas de la casa y se llevó el 65% de los votos en la final contra Diego “El Polaco” Slezak. Su victoria marcó un antes y un después en la forma de contar el programa.

Mariana “Marian” Bergamino (2007) Tras cuatro años de pausa, el reality regresó por Telefe. La modelo uruguaya se impuso en una final que reunió a más de 40 puntos de rating. Su perfil tranquilo y su forma de resolver conflictos le valieron el cariño del público.

Rodrigo “El Chato” Noya (2010) El adolescente de 18 años oriundo de Mar del Plata se convirtió en el ganador más joven hasta ese momento. Su carisma juvenil y su relación con la “hermanita” Romina Gaetani fueron claves. Ganó con más del 70% de los votos.

Diego “El Puma” Jarque (2011) El cordobés de fuerte temperamento se quedó con la edición 2011 luego de una temporada marcada por fuertes polémicas. Su victoria fue celebrada especialmente en el interior del país.

Jorge “El Travieso” Rial (2012) El periodista y conductor ingresó como participante sorpresa y terminó llevándose el primer puesto. Su experiencia en el medio y su manejo de las cámaras fueron determinantes.

Sofía “Sofi” Jujuy Jiménez (2015) La modelo y empresaria se impuso en la primera edición conducida por Jorge Rial como host principal. Su perfil fuerte y su romance con otro participante generaron gran seguimiento.

Matías “El Monito” Palleiro (2016) El joven de La Plata ganó la edición que marcó el regreso del programa a El Trece. Su forma espontánea y su capacidad para generar empatía lo llevaron a la victoria.

Iván “Nana” González (2022) La edición más reciente, conducida por Santiago del Moro, tuvo a “Nana” como gran ganador. El participante chaqueño se impuso en una final que rompió récords de audiencia en streaming y televisión. Su carisma y su forma de ser fiel a sí mismo fueron los factores principales.

Julieta Poggio (GH 2022 - segunda parte / All Stars) En la versión extendida y en el spin-off “All Stars”, la joven de 23 años se coronó ganadora tras una temporada que generó debate nacional durante meses. Su victoria completó el círculo de una de las ediciones más vistas de la historia reciente.

Más allá de los nombres, cada ganador reflejó un momento social y cultural distinto. Desde el boom inicial de la “telebasura” hasta la era del consumo multiplataforma, Gran Hermano sigue siendo un termómetro de lo que el público argentino busca en un reality: personajes que, por alguna razón, logran representar un pedazo de la realidad de afuera.