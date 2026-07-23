Los nombres que suenan fuerte para Gran Hermano Generación Dorada

El reality de Telefe prepara una edición especial con figuras de los 90 y 2000. Se filtraron varios posibles participantes y el público ya especula con cruces explosivos.

La casa más famosa de la televisión argentina se prepara para recibir a una camada de famosos que marcaron una época. Según reveló el sitio MinutoUno, la productora de Gran Hermano ya tiene sobre la mesa una lista de nombres para la versión “Generación Dorada”, un ciclo pensado para revivir los años dorados del reality y del espectáculo local.

El concepto es claro: juntar figuras que brillaron en los 90 y principios de los 2000, muchos de ellos ya retirados o con poca exposición reciente. La idea no es solo nostalgia: busca generar choques de egos, recuerdos compartidos y, por supuesto, rating. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que las negociaciones ya están en marcha y que varios de los consultados mostraron interés.

Entre los nombres que más suenan aparecen Moria Casán, ícono indiscutido de la televisión y el teatro de revista, y Jorge Rial, que volvería al encierro después de su paso por el reality original. También figuran Susana Giménez (en una posible participación acotada), Mariano Martínez, Florencia Peña, Beto Cuevas y Catherine Fulop. Del lado más mediático de la farándula se barajan Sofía Pachano, Santiago del Moro (aunque en rol de conductor es más probable), Pampita y Nicole Neumann.

Otros que aparecen en la lista filtrada son Marcelo Tinelli (en una versión acotada o como invitado especial), Guillermina Valdés, Araceli González, Gabriel Corrado y Carla Conte. Del mundo de la música y el espectáculo se mencionan Abel Pintos, Ale Sergi de Miranda! y Coki Ramírez. La lista, claro, es larga y todavía sujeta a confirmaciones, desmentidas y contraofertas.

Lo que más intriga es el cruce generacional y estético que se podría armar: divas de la televisión conviviendo con actores de telenovela de los 90, ex participantes de realities y figuras del mundo del espectáculo. La producción promete una casa renovada y un formato con guiños a las primeras ediciones, incluyendo pruebas físicas y debates sin filtro.

Desde la productora aseguran que el casting busca equilibrio entre peso mediático, historia en común y potencial de conflicto. Todavía no hay fecha oficial de estreno, pero todo indica que podría llegar a la pantalla de Telefe entre finales de 2026 y principios de 2027. Mientras tanto, las redes ya hierven con encuestas y pedidos de los fans.

¿Será esta la edición que consiga volver a poner al reality en el centro de la conversación nacional? Por ahora, los nombres están sobre la mesa. Falta ver quiénes firman el contrato y se animan a convivir 24 horas bajo las cámaras.