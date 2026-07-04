Tensiones y peleas entre los jurados de La Voz Argentina: lo que se filtró de las grabaciones

Las audiciones a ciegas de La Voz Argentina dejaron al descubierto fuertes cruces y discusiones entre los coaches. Las grabaciones revelan una interna que ya se filtró y genera polémica en el reality.

Las audiciones a ciegas de La Voz Argentina volvieron a generar expectativa, pero esta vez no solo por las voces de los participantes. Según un informe de Los Andes, se filtraron fuertes cruces entre los jurados que muestran una interna mucho más tensa de lo que se vio en pantalla.

El reality, que ya está en plena etapa de grabación para su nueva temporada, dejó en evidencia roces que van más allá de las típicas discusiones por elegir a un talento. Fuentes cercanas a la producción admitieron que los debates entre los coaches se extendieron más de lo habitual y en algunos casos derivaron en discusiones personales.

Aunque Telefe y la productora no hicieron declaraciones oficiales, el medio mendocino accedió a detalles de las grabaciones donde se percibe malestar entre algunos miembros del jurado. Los cruces habrían incluido acusaciones de favoritismos, interrupciones constantes y hasta algún que otro comentario fuera de lugar que después tuvo que ser editado.

Este tipo de internas no es nuevo en los formatos de La Voz a nivel mundial, pero en la versión local parece haber escalado. En temporadas anteriores ya se habían visto roces, especialmente cuando el ego de los artistas choca con las dinámicas de competencia. Sin embargo, esta vez las versiones indican que el ambiente en el estudio estuvo lejos de ser cordial.

Desde la producción intentan bajar el tono y hablan de “debates apasionados” propios del formato. Pero los que tuvieron acceso a las cintas sin editar cuentan otra historia: silencios incómodos, miradas cruzadas y frases que no pasaron el corte final para evitar exponer demasiado la grieta.

El público, que suele seguir con atención las relaciones entre los coaches, ya empezó a especular en redes sobre quiénes serían los protagonistas de estos roces. Algunos nombres circulan con insistencia, aunque por ahora no hay confirmación oficial de quiénes estarían más enfrentados.

Lo cierto es que estas filtraciones llegan en un momento clave para el programa, que busca renovar su audiencia y volver a ser uno de los realities más vistos del año. Una interna expuesta puede generar tanto interés como rechazo, dependiendo de cómo se maneje la edición.

Por ahora, Telefe guarda silencio y solo promete “una temporada llena de talento y emoción”. Pero si algo quedó claro con la filtración de las audiciones grabadas es que, detrás de las sillas giratorias y las luces del estudio, la guerra entre jurados ya empezó.