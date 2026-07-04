Telefe cambia su programación: MasterChef Celebrity se emitirá el lunes junto al estreno de Gran Hermano

El canal confirmó que el reality de cocina se adelanta este lunes para convivir con el regreso de Gran Hermano, en una noche que promete alta competencia de audiencias.

Telefe sorprendió este domingo con un ajuste de última hora en su grilla: MasterChef Celebrity se emitirá este lunes a la noche, el mismo día del estreno de la nueva temporada de Gran Hermano.

Según confirmó la agencia de noticias, el reality de cocina conducido por Santiago del Moro no se emitirá el martes como estaba previsto originalmente. En cambio, se adelantará 24 horas para convivir en la misma franja horaria con el regreso del formato de encierro más visto de la televisión argentina.

La decisión responde a una estrategia para maximizar la audiencia en una noche clave. Fuentes del canal indicaron que la idea es generar un “evento” de programación fuerte, con dos de sus productos estrella compitiendo en simultáneo contra las ofertas de la competencia.

MasterChef Celebrity ya lleva varias semanas en pantalla con buen desempeño. En las últimas emisiones, el programa logró mantener un piso de rating cercano a los 12 puntos, con picos superiores cuando hay eliminaciones o pruebas de alto impacto. El formato, que mezcla celebridades con desafíos gastronómicos, sigue siendo uno de los pilares de la señal.

Por su parte, Gran Hermano vuelve con una nueva edición que genera expectativa. El reality, que en su versión anterior rompió récords de audiencia y de interacción en redes, se perfila como el gran tanque de Telefe para el segundo semestre. El estreno incluirá la presentación de los participantes, la casa renovada y las primeras reglas del juego.

El cruce de ambos programas obliga a los televidentes a elegir o, en el mejor de los casos, a hacer zapping constante. Desde la producción aseguran que los horarios se solaparán parcialmente: MasterChef arrancaría alrededor de las 21:30 y Gran Hermano tomaría el prime time desde las 22:15 aproximadamente.

Este tipo de movimientos no es nuevo en Telefe. El canal ya había probado estrategias similares en otras temporadas, buscando saturar la oferta propia para restarle público a El Trece o a las plataformas de streaming. En redes ya circula el hashtag #LunesDobleTelefe y los comentarios se dividen entre quienes celebran la doble dosis de realities y quienes se quejan de la superposición.

Desde la productora de ambos ciclos indicaron que no habrá cambios en la mecánica de los programas. MasterChef mantendrá su dinámica habitual de pruebas y eliminaciones, mientras que Gran Hermano arrancará con la gala de ingreso y las primeras confesiones de los participantes.

El lunes se convertirá, entonces, en una verdadera batalla por el control remoto. Con esta movida, Telefe busca consolidar su liderazgo en el prime time y capitalizar el interés que genera el regreso del reality más polémico y adictivo de la televisión local.

Queda por ver cómo responderá el público. ¿Optarán por la cocina de las celebrities o por el encierro sin guion de los nuevos habitantes de la casa más famosa del país? El rating del martes lo dirá.