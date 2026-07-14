La Voz Argentina vuelve a Telefe: fecha de estreno y horario confirmado

El reality de canto más popular de la televisión argentina regresa con una nueva edición. Conocé cuándo estrena La Voz Argentina y a qué hora se emitirá por Telefe.

El regreso de La Voz Argentina ya tiene fecha y horario oficial. El exitoso reality show de canto volverá a la pantalla de Telefe para una nueva temporada que promete mantener la esencia que lo convirtió en uno de los programas más vistos del país.

Según confirmaron fuentes del canal, el estreno está programado para el próximo domingo 13 de julio a las 21.30 horas. La emisión en prime time busca captar a la mayor audiencia posible, tal como ocurrió en ediciones anteriores donde el programa logró picos de rating que superaron los 20 puntos.

Esta nueva temporada llegará con la conducción de Marley, quien ya se consolidó como el host indiscutido del formato. En las sillas giratorias estarán los coaches Soledad Pastorutti, Lali Esposito, Mauro y Romina y un cuarto nombre que aún se mantiene en reserva, aunque todo indica que podría repetirse algún nombre fuerte del pop o el folklore nacional.

El formato se mantiene fiel a su mecánica original: audiciones a ciegas donde los coaches eligen a los participantes solo por su voz, batallas, knockouts y las instancias finales en vivo donde el público decide. En esta edición se espera un mayor énfasis en talentos del interior del país, en línea con la mirada federal que el programa siempre intentó mostrar.

Desde la producción adelantaron que se incorporarán algunas novedades en la etapa de lives, con mayor interacción en redes y la posibilidad de que el público vote desde la app oficial de Telefe. Además, se confirmó que el premio principal seguirá siendo un contrato discográfico con Universal Music y la posibilidad de grabar un disco propio.

La Voz Argentina se convirtió en los últimos años en uno de los pocos realities que logra sostener audiencia en un contexto de fuerte fragmentación del consumo televisivo. Su regreso genera expectativa tanto entre los fanáticos del canto como en la industria, que ve en el programa una de las pocas ventanas masivas para nuevos artistas.

El anuncio oficial se hizo a través de las redes sociales del ciclo y del propio canal, donde ya se puede ver el primer spot promocional con las voces de los coaches y la clásica frase “quiero tu voz”. Los interesados en participar todavía pueden inscribirse a través del sitio web oficial de Telefe.

Con este estreno, Telefe busca reforzar su liderazgo en el prime time dominical y competir fuerte contra las propuestas de otros canales. La última edición del programa había dejado un muy buen sabor de boca y varios de sus egresados lograron desarrollar carreras profesionales en la música.

El regreso del programa se da en un momento donde los realities de canto vuelven a ganar terreno en la región, con versiones locales en varios países de América Latina. En Argentina, La Voz sigue siendo la referencia indiscutida del género.