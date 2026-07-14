Billy Elliot el musical llega al Teatro Ópera con Osvaldo Laport y Graciela Pal

El icónico musical basado en la película de 2000 se estrena en Buenos Aires con un elenco encabezado por Osvaldo Laport y Graciela Pal. La puesta promete emocionar al público con su historia de superación a través de la danza.

El Teatro Ópera de Buenos Aires se prepara para recibir una de las producciones más esperadas del año: Billy Elliot, el musical. Basada en la exitosa película británica de 2000 dirigida por Stephen Daldry, la versión teatral llega por primera vez con un elenco local de primer nivel encabezado por Osvaldo Laport y Graciela Pal.

La historia, que combina drama, comedia y coreografías impactantes, sigue a Billy, un niño de once años de un pueblo minero del norte de Inglaterra que descubre su pasión por el ballet en medio de la huelga de mineros de 1984. El musical, con música de Elton John y libreto de Lee Hall, ganó múltiples premios Tony y ha sido visto por millones de espectadores en todo el mundo.

En esta versión argentina, Osvaldo Laport interpretará al padre de Billy, un rol que exige tanto fuerza dramática como momentos de ternura. Por su parte, Graciela Pal encarnará a la abuela del protagonista, un personaje que aporta humor y calidez a la trama. Ambos actores cuentan con una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine, y su participación genera altas expectativas entre el público.

La dirección está a cargo de un equipo de reconocidos profesionales locales que buscarán capturar la esencia inglesa de la obra sin perder el acento rioplatense. Las coreografías, uno de los puntos altos del musical, fueron adaptadas para resaltar el talento de los jóvenes bailarines que interpretarán a Billy en las distintas funciones.

El Teatro Ópera, con su imponente sala y su historia ligada a grandes producciones, resulta el marco ideal para esta apuesta. Las entradas ya están a la venta y se espera que la preventa se agote rápidamente dada la popularidad del título y el regreso de Laport y Pal al teatro musical.

Billy Elliot no es solo un musical sobre danza: es una historia de determinación, de romper moldes sociales y de encontrar la propia identidad a pesar de las adversidades. En un país donde el arte y la cultura siempre jugaron un rol central, esta puesta promete conectar profundamente con el público argentino.

Las primeras funciones están programadas para los próximos meses y, según los productores, se mantendrán en cartel durante toda la temporada. Quienes ya vieron avances de los ensayos destacan la potencia emocional de las escenas y la calidad de las voces y el baile.

Con esta producción, el Teatro Ópera reafirma su posición como uno de los principales escenarios de la cartelera porteña, ofreciendo al público una experiencia teatral completa que combina emoción, humor y talento sobre el escenario.