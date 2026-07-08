Europe regresa a la Argentina: la icónica banda sueca vuelve tras años de espera

La agrupación que marcó los '80 con 'The Final Countdown' anunció shows en Buenos Aires. La gira sudamericana incluye dos fechas en el país y revive la nostalgia del glam metal europeo.

La noticia que muchos fans esperaban desde hace años ya es oficial: Europe regresa a la Argentina. La legendaria banda sueca de hard rock y glam metal anunció dos shows en Buenos Aires para noviembre de 2025, en el marco de su gira por Sudamérica.

El grupo, que saltó a la fama mundial en 1986 con el himno 'The Final Countdown', tocará el 18 y 19 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketek, y se espera que se agoten rápidamente dada la fuerte demanda que genera la banda en el país.

Un regreso con historia

Europe visitó por última vez la Argentina en 2017, durante su gira 'War of Kings'. Aquella vez llenaron el Luna Park y dejaron una huella imborrable entre quienes crecieron con sus discos. Ahora, casi una década después, vuelven con un repertorio que promete repasar sus grandes éxitos y algunos temas de su último material.

La banda sueca se formó en 1979 en Estocolmo bajo el nombre Force, y adoptó el nombre Europe en 1982. Joey Tempest (voz), John Norum (guitarra), Mic Michaeli (teclados), John Levén (bajo) y Ian Haugland (batería) son los miembros clásicos que todavía integran la formación actual. A lo largo de su carrera vendieron más de 20 millones de discos en todo el mundo y se convirtieron en uno de los emblemas del rock escandinavo.

El hit que marcó una generación

'The Final Countdown' no solo fue número uno en más de 25 países, sino que se transformó en un verdadero clásico radial que aún hoy suena en estadios, publicidades y playlists de rock. El tema, con su característico riff de teclado, sigue siendo el centro de sus shows y el momento más esperado por el público argentino.

Pero Europe no vive solo de ese éxito. En los últimos años la banda ha editado discos como Bag of Bones (2012), War of Kings (2015) y Walk the Earth (2017), donde demuestran una madurez compositiva que va más allá del glam de los ochenta. En los shows de Buenos Aires prometen equilibrar los clásicos con material más reciente.

Lo que se viene en Sudamérica

Además de las dos fechas en Argentina, la gira incluye paradas en Brasil, Chile y Uruguay. Para muchos fans regionales será la primera oportunidad de verlos en vivo desde la pandemia. En Argentina, el regreso tiene un sabor especial: el público local siempre fue de los más efusivos con la banda, algo que los propios músicos han destacado en entrevistas.

Desde la redacción de Última Hora seguimos de cerca este tipo de regresos que conectan generaciones. Para los que tenían 15 años cuando 'The Final Countdown' sonaba en todas las radios y para los más jóvenes que descubrieron la banda por TikTok o Spotify, la oportunidad de verlos en vivo es una de esas chances que no se pueden dejar pasar.

Las entradas para los shows del 18 y 19 de noviembre en el Movistar Arena ya están disponibles. Se recomienda comprarlas con anticipación, ya que las dos fechas de Europe en Buenos Aires suelen agotarse con rapidez.

¿Vas a ir a ver a Europe? El countdown ya empezó.