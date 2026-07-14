La curiosa costumbre de Paredes que la Reserva de Boca copió antes de la final

El plantel de Reserva de Boca Juniors replicó un ritual que Leandro Paredes trajo de Europa antes de disputar la final del torneo. Un gesto que une generaciones en el club.

La Reserva de Boca Juniors sorprendió en las horas previas a la final del torneo al imitar una costumbre que Leandro Paredes popularizó en el club después de traerla desde su paso por Europa.

Según pudo reconstruir este medio, el equipo que dirige Mariano Herrón decidió repetir el ritual en el vestuario: cada jugador escribió un mensaje motivador en una servilleta de papel y luego las quemaron todas juntas en un recipiente metálico. El humo se dispersó mientras el plantel se concentraba en silencio. El gesto busca “limpiar” las energías negativas y enfocarse en el objetivo colectivo.

La tradición llegó a Boca de la mano de Leandro Paredes. El volante la conoció durante su etapa en el PSG y la trajo al club de la Ribera cuando regresó en 2023. Desde entonces, el primer equipo la utilizó en momentos clave, incluyendo definiciones importantes. Ahora, la Reserva la adoptó como propio antes de la gran final.

“Es una forma de unir al grupo, de que todos pongan algo y después se vaya todo lo malo”, explicó un integrante del cuerpo técnico de la Reserva a Bolavip. La iniciativa partió de los propios jugadores, que pidieron replicar exactamente lo que vieron hacer en el plantel superior.

El partido que se viene es trascendente para las divisiones inferiores xeneizes. La Reserva llega invicta en la fase final y busca cerrar un gran año con un título que también sirva de puente hacia el primer equipo. Varios de los pibes que estarán en la cancha ya entrenaron con el plantel de Diego Martínez y algunos ya sumaron minutos en la Copa de la Liga.

La costumbre de las servilletas quemadas no es nueva en el fútbol argentino, pero ganó visibilidad en Boca desde que Paredes la instaló. En el club de la Bombonera la adoptaron como un símbolo de hermandad y foco. Que la Reserva la haya hecho suya antes de la final habla de una transmisión generacional que va más allá de la táctica y la preparación física.

Desde el club prefirieron no hacer declaraciones oficiales sobre el ritual para mantenerlo como algo interno. Sin embargo, en las redes de algunos juveniles se filtraron imágenes del momento, lo que generó inmediato interés entre los hinchas. Para muchos, ver a los pibes de 18, 19 y 20 años repitiendo un gesto que inició un jugador de la Selección campeona del mundo es una señal de que el club sigue teniendo identidad fuerte en todas sus divisiones.

La final se disputará en las próximas horas y Boca buscará quedarse con el trofeo. Más allá del resultado, el ritual de las servilletas ya quedó como una anécdota que une al Paredes de la Selección y la Reserva que sueña con llegar a Primera. En el fútbol, a veces los detalles que parecen menores terminan siendo los que marcan el espíritu de un plantel.