Policía federal tucumano murió en operativo antinarcóticos en Rosario: buscan su arma y ya hay 35

Un efectivo de la Policía Federal oriundo de Tucumán falleció durante un procedimiento contra el narcotráfico en Rosario. Las autoridades buscan el arma que le robaron y ya realizaron más de 35 allanamientos en la zona.

Un policía federal oriundo de Tucumán perdió la vida este miércoles durante un operativo contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario, en medio de un enfrentamiento armado con una banda local. El agente, identificado como Juan Carlos Díaz, de 38 años, recibió un disparo en el tórax y murió en el lugar pese a la rápida asistencia médica.

Según fuentes policiales, el procedimiento se desarrollaba en un barrio del sur rosarino donde se investigaba una organización dedicada al tráfico de cocaína y marihuana. Díaz integraba un grupo de la División Operaciones Especiales de la Policía Federal y había sido destacado a Santa Fe hace seis meses. Nacido en San Miguel de Tucumán, dejaba esposa y dos hijos pequeños.

Durante el tiroteo, los delincuentes lograron arrebatarle el arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros. Ese detalle encendió las alarmas en la cúpula de seguridad: se trata de un arma que, en manos equivocadas, puede ser usada en nuevos crímenes. Por eso, desde anoche se montó un operativo específico para recuperarla.

Hasta el cierre de esta edición, las fuerzas federales y provinciales ya concretaron más de 35 allanamientos en distintos puntos de Rosario y el Gran Rosario. En los procedimientos se secuestraron drogas, dinero en efectivo y varias armas, aunque no se confirmó el hallazgo de la pistola de Díaz. Al menos cuatro personas fueron detenidas, entre ellas un joven de 19 años señalado como el autor material del disparo fatal.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó sus condolencias a la familia y aseguró que “no vamos a parar hasta desarticular estas bandas que están sembrando terror en Rosario”. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que se reforzará la presencia federal en la zona con más de 200 efectivos adicionales en las próximas semanas.

En Tucumán, la noticia cayó como un balde de agua fría. El gobernador Osvaldo Jaldo decretó tres días de duelo provincial y ordenó que la bandera nacional y la provincial queden a media asta en todos los edificios públicos. “Juan Carlos era un tucumano de bien que eligió servir a la patria”, señaló Jaldo en un breve mensaje.

La Policía Federal Argentina inició un sumario interno para determinar si hubo fallas en el planeamiento del operativo. Fuentes consultadas indicaron que el grupo de Díaz ingresó a la vivienda sin el apoyo suficiente de francotiradores, lo que habría facilitado la emboscada. La familia del policía ya está siendo acompañada por personal especializado en Rosario y será trasladada a Tucumán en las próximas horas para el velatorio.

Este hecho se suma a una seguidilla de episodios violentos que azotan a Rosario desde hace años. Solo en lo que va del 2025, ya se registraron más de 120 homicidios vinculados al narcotráfico, según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. La muerte de Díaz vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de una estrategia integral que no se limite a operativos puntuales.

Desde Última Hora Diario seguimos el desarrollo de los allanamientos y la búsqueda del arma robada. Cualquier novedad será informada de inmediato.