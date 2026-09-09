PISA 2025: Córdoba superó el promedio nacional y quedó tercera en América Latina

La provincia se ubicó por encima de la media argentina en lectura, matemáticas y ciencias, detrás solo de Chile y Uruguay. El Gobierno provincial destacó el resultado como contraste con la gestión nacional.

Córdoba se ubicó tercera en América Latina en los resultados de PISA 2025, solo por detrás de Chile y Uruguay, y superó el promedio nacional argentino en las tres áreas evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias.

Según los datos oficiales difundidos este miércoles 9 de septiembre de 2026, la provincia se midió como si fuera un país independiente y logró posicionarse por encima de la media nacional, un dato que el gobierno de Martín Llaryora no tardó en destacar como un logro de la gestión provincial.

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que mide el desempeño de jóvenes de 15 años, muestra que Córdoba mantuvo un nivel superior al del conjunto del país en un contexto donde Argentina volvió a registrar resultados por debajo del promedio de la OCDE.

"Córdoba se mide como país y le fue mejor que al promedio argentino", enfatizaron desde el Ejecutivo provincial, en lo que se interpreta como un mensaje político directo hacia la administración de Javier Milei. s oficiales recordaron que la provincia invirtió fuertemente en infraestructura educativa y en programas de acompañamiento escolar durante los últimos años.

En lectura, Córdoba obtuvo puntajes que la ubican claramente por encima del registro nacional, lo mismo que en matemáticas, donde la brecha resultó más notoria. En ciencias, también superó la media argentina aunque con una diferencia algo menor.

A nivel regional, el podio latinoamericano quedó integrado por Chile en primer lugar, Uruguay en segundo y Córdoba en tercero. El resto de las provincias argentinas y otros países de la región se ubicaron más atrás en el ranking.

Desde el gobierno cordobés señalaron que estos resultados validan las políticas educativas implementadas en los últimos años, con énfasis en la formación docente, la extensión de la jornada escolar en varias localidades y la incorporación de tecnología en las aulas.

Sin embargo, especialistas consultados advirtieron que los datos de PISA 2025 deben leerse con cautela. Si bien Córdoba se destaca a nivel nacional y regional, sus puntajes absolutos aún se encuentran por debajo de los estándares de los países más desarrollados de la OCDE, lo que confirma las persistentes desigualdades educativas en América Latina.

El ministro de Educación provincial, en declaraciones recogidas por medios locales, afirmó que "estos números demuestran que cuando se invierte con seriedad y se prioriza la educación, los resultados aparecen". La oposición, por su parte, minimizó el alcance del anuncio y recordó que el sistema educativo argentino arrastra problemas estructurales que trascienden una sola gestión.

Con este informe, Córdoba refuerza su posición como una de las jurisdicciones con mejor desempeño relativo en el país. Los resultados completos de PISA 2025 serán analizados en profundidad en las próximas semanas tanto por autoridades educativas provinciales como nacionales.