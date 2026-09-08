Paro universitario: cuánto perdió el salario docente y qué reclama ADIUC

Leticia Medina, de ADIUC, detalló la fuerte caída del poder adquisitivo de los docentes universitarios y los reclamos frente al ajuste que afecta también a estudiantes, investigación y hospitales universitarios.

La dirigencia de ADIUC ratificó el paro universitario y detalló la pérdida salarial acumulada por los docentes de las universidades nacionales. Según Leticia Medina, secretaria general del gremio en Córdoba, el salario docente perdió más del 30% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026.

La referente sindical expuso los números durante una conferencia de prensa. “El ajuste no solo recae sobre los trabajadores de la educación superior, sino que impacta de lleno en la calidad educativa, la investigación y la atención en los hospitales universitarios”, afirmó Medina.

Según los cálculos del gremio, el incremento salarial acumulado en lo que va del año está muy por debajo de la inflación. Esto genera una brecha que ya supera los 30 puntos y que se profundiza con cada mes de atraso. ADIUC exige la inmediata apertura de paritarias y una recomposición que devuelva el salario al valor real de diciembre de 2023, más el reconocimiento de la pérdida acumulada.

El conflicto se enmarca en un reclamo nacional de las universidades públicas. En Córdoba, la medida de fuerza afecta a la UNC y a otras casas de altos estudios. Medina señaló que el presupuesto universitario no solo quedó congelado, sino que fue recortado en términos reales, lo que compromete el pago de salarios, el funcionamiento de laboratorios y la asistencia en los hospitales escuela.

“Los estudiantes ya sienten el impacto: menos horas de clase, menos becas y menos recursos para las carreras. La investigación científica se paraliza y los hospitales universitarios atienden con insumos justos”, detalló la dirigente.

Desde ADIUC también reclaman la derogación de medidas que afectan la obra social de los docentes y exigen que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario. La pérdida salarial no es solo un problema de bolsillo, sostienen: es un ataque al sistema público de educación superior.

El paro de 48 horas se mantiene activo y podría extenderse si no hay respuestas concretas. Medina anticipó que las asambleas de base definirán los pasos a seguir en las próximas semanas. “No vamos a aceptar que se siga ajustando sobre los trabajadores y las universidades”, cerró.