Cómo funciona la recolección de residuos y los puntos verdes en Córdoba

Guía completa y actualizada sobre el sistema de recolección domiciliaria, la separación en origen y el rol de los puntos verdes en la capital cordobesa para reducir el impacto ambiental.

El sistema de gestión de residuos en la ciudad de Córdoba ha evolucionado hacia un modelo que prioriza la separación en origen y el reciclaje, aunque todavía enfrenta desafíos operativos y de conciencia vecinal. Entender cómo funciona la recolección domiciliaria y el rol de los puntos verdes permite a cada vecino contribuir de manera concreta a una ciudad más limpia y sustentable.

La recolección se divide principalmente en dos flujos: el de residuos húmedos o no reciclables y el de secos o reciclables. Los camiones verdes pasan por los barrios de lunes a sábado en horarios que varían según la zona, generalmente entre las 7 y las 14. Estos vehículos recogen los residuos que no fueron separados o que van a disposición final. Por su parte, los camiones blancos o de reciclables operan en un esquema de días alternos o fijos según el barrio, y solo aceptan materiales limpios y secos: papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

La clave del sistema es la separación en origen. Desde 2018, la Municipalidad de Córdoba impulsa el programa “Córdoba Separa” que busca que cada hogar divida sus residuos en dos bolsas o contenedores claramente identificados. Los residuos secos deben estar limpios, secos y preferentemente compactados para facilitar su transporte. Los húmedos, que incluyen restos de comida, pañales y servilletas, van en bolsa negra o verde según la zona. Esta separación no es solo una recomendación: en muchos barrios ya es obligatoria y el incumplimiento puede derivar en multas.

Los puntos verdes son espacios fijos o móviles donde los vecinos pueden llevar materiales que no entran en la recolección habitual o que requieren tratamiento especial. Hay más de 80 puntos fijos distribuidos en los distintos barrios de la capital, desde Nueva Córdoba hasta Villa Urquiza, pasando por el norte y los barrios del sur. En estos lugares se reciben aceites vegetales usados, pilas, baterías, electrónicos, telgopor, ropa y calzado en desuso, entre otros. El horario habitual es de 9 a 18, aunque algunos cierran los domingos.

Además de los puntos fijos, funcionan los puntos verdes móviles que recorren distintos barrios una o dos veces por mes con camiones adaptados. Estos operativos permiten a vecinos de zonas alejadas de los puntos permanentes deshacerse de residuos especiales sin tener que trasladarse hasta el centro. El cronograma se publica mensualmente en la web municipal y en las redes de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad.

El destino final de lo recolectado es otro aspecto central. Los residuos secos se llevan a la Planta de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (PCAR) en el predio de Villa María, donde cooperativas de recuperadores urbanos separan, prensan y comercializan los materiales. Los húmedos van al predio de disposición final en el Camino a La Carrara, aunque cada vez más se busca avanzar en compostaje comunitario y biodigestores para reducir el volumen que termina en el relleno sanitario.

Participar del sistema genera beneficios concretos. Cada tonelada de material reciclado evita la extracción de nuevos recursos y reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Además, las cooperativas de recuperadores generan empleo genuino y mejoran sus condiciones de trabajo cuando los materiales llegan limpios y separados. En 2026, la meta municipal es alcanzar el 30% de recuperación de residuos secos, un número que aún está lejos pero que depende directamente de la participación vecinal.

Para usar correctamente un punto verde es importante seguir algunas reglas básicas. Llevar los materiales limpios y clasificados por tipo acelera el proceso y evita rechazos. Los aceites vegetales deben ir en botellas plásticas bien cerradas, nunca mezclados con otros residuos. Las pilas y baterías van en contenedores especiales porque contienen metales pesados. Los electrónicos se reciben solo en puntos autorizados para evitar la liberación de sustancias tóxicas.

El sistema también incluye a las grandes generadoras: shoppings, universidades, edificios de departamentos y empresas deben contratar servicios privados de recolección diferenciada y presentar planes de gestión de residuos ante la Municipalidad. Esto libera capacidad de los camiones municipales y permite un tratamiento más especializado de volúmenes mayores.

A pesar de los avances, persisten problemas. La falta de camiones suficientes genera demoras y acumulación de basura en algunos barrios del sur y del oeste. La educación ambiental todavía llega de forma desigual y muchos vecinos siguen mezclando todo. Además, la falta de fiscalización efectiva hace que la separación en origen sea más una buena intención que una práctica masiva.

Sin embargo, experiencias barriales demuestran que el cambio es posible. En barrios como Villa Allende Parque, Alberdi y Cerro de las Rosas se han formado grupos de vecinos que organizan puntos de reciclaje vecinales complementarios a los oficiales y que logran tasas de recuperación superiores al promedio de la ciudad. Estas iniciativas suelen incluir talleres de compostaje doméstico y trueque de residuos por plantines o descuentos en ferias.

El futuro del sistema pasa por ampliar la recolección diferenciada a todos los barrios, mejorar la frecuencia de los puntos verdes móviles y avanzar en la economía circular. La Municipalidad anunció para fines de 2026 la puesta en marcha de tres nuevas plantas de compostaje que procesarán residuos orgánicos de mercados y restaurantes, reduciendo significativamente el volumen que llega al relleno sanitario.

Cada cordobés puede empezar hoy mismo con gestos simples pero efectivos: tener dos tachos en la cocina, enjuagar los envases antes de tirarlos y llevar una vez al mes los residuos especiales al punto verde más cercano. Pequeños cambios que, multiplicados por cientos de miles de hogares, transforman la forma en que Córdoba se relaciona con sus residuos.

La recolección y los puntos verdes no son solo un servicio municipal: son la forma concreta en que la ciudad intenta cerrar el círculo de los materiales y reducir su huella ambiental. Conocer el sistema, usarlo correctamente y exigir su mejora es responsabilidad compartida entre vecinos, cooperativas y autoridades.