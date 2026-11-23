Murió Jorge Messi: así será el homenaje de la AFA en todos los estadios del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino anunció un minuto de silencio y una dedicatoria especial en los partidos de todas las categorías este fin de semana, en memoria del padre de Lionel Messi.

La noticia sacudió al mundo del fútbol argentino este sábado. Jorge Messi, padre y principal referente de Lionel Messi, falleció a los 77 años en Rosario, dejando un vacío enorme en la familia del astro rosarino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tardó en reaccionar y dispuso un homenaje unificado para todos los partidos que se disputen este fin de semana en el país. Según lo confirmado por la entidad, en cada una de las categorías del fútbol argentino —desde la Primera División hasta las divisiones inferiores y el fútbol femenino— se realizará un minuto de silencio previo al inicio de los encuentros.

Además, los capitanes de cada equipo lucirán una cinta negra en el brazo como símbolo de duelo, y se proyectarán mensajes en las pantallas de los estadios con la leyenda “QEPD Jorge Messi”. La medida alcanza a la Liga Profesional, la Primera Nacional, la B, la C, la D, el Federal A y todas las categorías de ascenso y torneos de selecciones.

El gesto busca acompañar no solo a Lionel Messi, que se encuentra en Miami con el Inter de la Major League Soccer, sino también a toda la familia Messi y al sentir popular que rodea a la figura del capitán de la Selección Argentina. Jorge Messi fue, para muchos, el motor silencioso detrás de la carrera de su hijo: el que lo llevó de la mano desde las canchas de Newell’s hasta Barcelona, el que negoció con los clubes y el que siempre mantuvo un perfil bajo pese a la exposición mediática.

“Es un dolor inmenso para toda la familia del fútbol argentino”, expresó un vocero de la AFA en las últimas horas. El organismo decidió que el homenaje sea idéntico en todo el territorio para que, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, se respete el mismo protocolo en las canchas.

El minuto de silencio se cumplirá antes del pitazo inicial y, en caso de que los estadios cuenten con capacidad técnica, se emitirá un video breve con imágenes de Jorge Messi junto a su hijo. La Liga Profesional ya ajustó su programación para que todos los partidos del fin de semana, incluyendo los de la fecha que arranca el viernes por la noche, cumplan con el protocolo.

En las divisiones inferiores y en el fútbol femenino el tributo será igual de estricto. La AFA envió un comunicado a todas las ligas afiliadas para garantizar que no haya excepciones, independientemente del nivel competitivo o la cantidad de público.

Más allá del protocolo formal, se espera que en muchos estadios el público responda con aplausos espontáneos y cánticos dedicados al “padre de Leo”, un gesto que ya se vio en algunos partidos de la MLS y en Europa tras conocerse la noticia.

El fallecimiento de Jorge Messi se produjo tras una breve enfermedad y generó una ola de condolencias desde todos los ámbitos del deporte y la política. La Selección Argentina, a través de un comunicado oficial, también se sumó al duelo y ratificó que el legado de Jorge trascendió ampliamente el ámbito familiar.

Con este homenaje unificado, la AFA busca demostrar que, más allá de las rivalidades y las categorías, el fútbol argentino se detiene ante el dolor de una de sus figuras más queridas. Los estadios del país, este fin de semana, rendirán tributo a quien acompañó como nadie la historia más gloriosa del deporte nacional.

Con información de news.google.com.