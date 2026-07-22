De Gran Hermano a compartir escenario con Betiana Blum: el camino de un participante

Un ex participante de Gran Hermano que pasó de la casa más famosa del país a pisar las tablas junto a la legendaria Betiana Blum. Una historia que cruza reality, teatro y reinvención personal.

El camino que va de la casa de Gran Hermano al escenario de un teatro no es lineal ni fácil. Sin embargo, para algunos ex participantes ese trayecto se convirtió en una segunda oportunidad profesional y personal. Uno de ellos es el que, años después de su paso por el reality, se encontró compartiendo tablas con nada menos que Betiana Blum, ícono indiscutido del teatro argentino.

La historia arranca en la edición de Gran Hermano que marcó un antes y un después en la televisión local. El participante ingresó como un joven desconocido, con la mezcla de ingenuidad y ambición que suele caracterizar a los concursantes. Durante semanas, su forma de ser, sus conflictos y sus momentos de lucidez fueron seguidos por millones de personas. Salió del juego con una popularidad repentina y, como suele pasar, con la pregunta de qué hacer con esa exposición.

Muchos eligen el camino más corto: programas de chimentos, publicidades o redes sociales. Este caso fue distinto. Desde el principio mostró interés genuino por el teatro, una pasión que venía cultivando en silencio antes de entrar a la casa. Tomó clases, se formó con rigor y empezó a sumar pequeños roles en obras independientes. No fue un camino de rosas: la etiqueta de "ex Gran Hermano" pesa y abre puertas, pero también genera prejuicios.

El punto de inflexión llegó con la convocatoria para una obra que tenía a Betiana Blum como figura central. La Blum, con más de seis décadas de trayectoria, no solo es una gran actriz sino una referente de exigencia y profesionalismo. Compartir escenario con ella significaba, para cualquiera, un desafío mayúsculo. Para alguien que venía del reality, era también una forma de demostrar que podía pararse en otro terreno.

"Al principio sentía que me miraban como al chico de la tele", contó el actor en una charla informal después de una función. "Betiana, en cambio, me trató desde el primer día como un compañero de trabajo. Eso te da una tranquilidad enorme". La Blum, conocida por su rigor, no hizo concesiones: exigió lo mismo que a cualquier otro actor. Ensayos largos, repeticiones hasta el hartazgo y una atención obsesiva por el detalle. El resultado fue visible en escena.

La obra, que combinaba humor y drama con toques de costumbrismo argentino, encontró buena recepción tanto en Buenos Aires como en giras por el interior. Para el ex participante de Gran Hermano, cada función era una pequeña revancha contra los que creían que su paso por el reality era el techo de su carrera. No se trató solo de estar al lado de una figura grande: se trató de ganarse el lugar con trabajo.

En el ambiente teatral porteño, donde el prejuicio contra los realities todavía existe, esta dupla generó sorpresa y curiosidad. Algunos críticos fueron a ver la obra casi con espíritu antropológico: querían comprobar si el chico de Gran Hermano estaba a la altura. La mayoría salió con la impresión de que sí, que había oficio y, sobre todo, humildad para aprender.

Betiana Blum, por su parte, nunca hizo declaraciones grandilocuentes sobre el tema. En una entrevista breve para una revista de espectáculos, se limitó a decir: "El talento no tiene currículum previo. O lo tenés o no lo tenés. Y este pibe lo tiene". Frase corta, pero que para el joven actor valió más que cualquier titular.

Hoy, con varias temporadas a cuestas y proyectos nuevos en carpeta, el ex Gran Hermano sigue recorriendo el camino que eligió: el del escenario. No reniega de su paso por el reality; al contrario, lo reconoce como el trampolín que le permitió llegar a un público que, de otra forma, quizás nunca hubiera conocido. Pero también es consciente de que la permanencia se construye con otra cosa: con laburo, con estudio y con la capacidad de emocionarse cada vez que se apagan las luces de la sala.

La historia, en el fondo, habla de algo más grande que un caso particular. Habla de cómo la cultura argentina sigue siendo un espacio donde lo popular y lo que se considera "serio" pueden encontrarse. De Gran Hermano a compartir escenario con Betiana Blum no es solo un titular llamativo: es la síntesis de una carrera que se negó a quedarse en el primer flash.

Y en un país donde los artistas necesitan reinventarse constantemente para sobrevivir, este recorrido se vuelve casi ejemplar. Porque al final, como dice el propio protagonista entre función y función: "La tele te da fama, pero el teatro te da oficio. Y el oficio es lo que te queda cuando las luces se apagan".