Los 10 espectáculos más vistos de Corrientes esta semana, según AADET

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) difundió el ranking de las obras con mayor convocatoria en la calle Corrientes. Comedias, musicales y dramas lideran la lista en una semana marcada por el regreso de varios clásicos.

La calle Corrientes volvió a mostrar su poder de convocatoria. Según los datos que publicó la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), la taquilla de la semana mantuvo niveles sólidos a pesar de la presión inflacionaria y la competencia del streaming.

El ranking de los diez espectáculos más vistos se arma en base a la cantidad de entradas vendidas y el porcentaje de ocupación de las salas. Los números reflejan que el público sigue eligiendo salir, aunque prioriza opciones más accesibles o aquellas con mayor componente de humor.

1. “El método Grönholm” sigue invicto. La comedia de Jordi Galcerán con elenco rotativo mantiene un promedio de ocupación superior al 92 % y se consolida como la obra más vista de la temporada.

2. “Mamma Mia!” el musical que nunca baja del podio. La versión local del éxito internacional sigue llenando la sala grande del Teatro Lola Membrives. Las funciones de fin de semana están casi agotadas con anticipación.

3. “La cena de los idiotas” continúa su exitosa temporada. El clásico francés adaptado por Daniel Veronese mantiene una demanda estable y atrae tanto a turistas como a porteños que ya la vieron varias veces.

4. “Casi normales” es la sorpresa del ranking. El drama familiar escrito por Omar Quiroga y protagonizado por Norma Aleandro y Federico Luppi en sus últimas funciones subió varios puestos gracias al boca en boca y a las críticas favorables.

5. “El mago de Oz” versión musical para toda la familia. Con funciones matinales los domingos, el clásico infantil se metió entre los más vistos y demuestra que el público busca opciones para ir con chicos.

6. “Los 39 escalones” mantiene su atractivo. La parodia de Hitchcock sigue generando risas y vendiendo bien en el Teatro Metropolitan, especialmente entre los espectadores más jóvenes.

7. “Piaf, la voz del corazón” el musical biográfico sobre Edith Piaf subió posiciones esta semana. La interpretación de la protagonista y el cuidado de la puesta fueron destacados por el público.

8. “Toc Toc” la comedia sobre trastornos obsesivos sigue siendo una de las favoritas del público joven. Sus funciones nocturnas promedian 85 % de ocupación.

9. “El curioso incidente del perro a medianoche” la adaptación teatral de la novela de Mark Haddon se mantiene firme en el ranking gracias a su calidad actoral y a la novedad para muchos espectadores.

10. “Despertar de primavera” cierra el top ten. El musical rockero que aborda temas como la sexualidad adolescente y la represión familiar sigue encontrando su público a pesar de llevar varios meses en cartel.

Desde AADET señalaron que, si bien la venta de entradas cayó levemente respecto de la semana anterior (un 4 % según sus registros), el promedio de ocupación general de las salas de Corrientes se mantuvo en torno al 78 %. Los empresarios destacan que el ticket promedio se ubicó en $18.500, lo que representa un desafío para el público de clase media.

El dato interesante es que seis de las diez obras más vistas son comedias. El humor sigue siendo el género que mejor resiste en un contexto económico complicado. Los musicales, en tanto, requieren mayor inversión del espectador pero retienen al público que busca una experiencia más completa.

Para quienes quieran planificar la salida, la mayoría de las obras del top 10 tienen descuentos para estudiantes y jubilados, y varias salas ofrecen combos de dos entradas más bebida a precio reducido los miércoles y jueves.

El ranking de AADET se actualiza todas las semanas y se basa en reportes voluntarios de las salas asociadas. No incluye funciones de teatro independiente ni las que se realizan fuera del circuito comercial de la avenida Corrientes.