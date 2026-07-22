Astor, Piazzolla Eterno: el musical que llena el Colón con la vida del genio del tango

El musical Astor, Piazzolla Eterno repasa la trayectoria del compositor desde sus inicios hasta la consagración mundial, con música en vivo y un elenco de lujo. La obra se convirtió en el gran éxito de la temporada en el Teatro Colón.

El musical Astor, Piazzolla Eterno se consolidó como el fenómeno teatral del momento en Buenos Aires. Con funciones que se agotan en minutos, la obra que repasa la vida y obra de Astor Piazzolla ya se convirtió en uno de los grandes éxitos del Teatro Colón.

La pieza, que combina teatro, danza y música en vivo, no es un simple biopic. Cuenta la historia del revolucionario del tango desde sus primeros años en Mar del Plata, pasando por sus estudios en Nueva York, su paso por el conservatorio de París y la creación del tango nuevo que rompió con todas las tradiciones. El relato se construye a través de recuerdos, conflictos familiares y el eterno dilema entre el arte popular y la música académica.

El elenco está encabezado por Juan Rodó en el rol protagónico, acompañado por Soledad Villamil, Juan Pablo Geretto y un cuerpo de baile que interpreta las coreografías de la vida del compositor. La dirección musical corre por cuenta de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, que ejecuta en vivo los clásicos como Adiós Nonino, Libertango, Balada para un loco y Oblivion.

Lo que más sorprende al público es la forma en que el musical logra transmitir la complejidad emocional de Piazzolla: su relación tormentosa con el padre, los rechazos que sufrió en la Argentina de los años 50 y 60, y la posterior consagración internacional que llegó tarde para su salud. "No es un show de tangos, es una obra sobre un hombre que cambió la historia de la música", explica el director de la puesta.

Las entradas para las funciones restantes se agotaron en pocas horas, y ya se habla de una posible gira por el interior del país y Latinoamérica para 2027. El Colón, tradicionalmente asociado a la ópera y la música clásica, abrió sus puertas a este formato con resultados que superaron todas las expectativas.

El musical no solo homenajea al bandoneonista y compositor nacido en 1921, sino que también pone en valor el rol de las mujeres que lo rodearon: su madre, sus parejas y las cantantes que interpretaron sus obras. Esa mirada integral convierte a Astor, Piazzolla Eterno en algo más que un entretenimiento: es un documento escénico sobre uno de los argentinos más importantes del siglo XX.

Para quienes no lograron conseguir lugar en esta temporada, la producción adelantó que se evalúa una segunda etapa con más funciones en 2027. Mientras tanto, el público que sí pudo verla sale tarareando tangos y con la certeza de que Piazzolla sigue más vivo que nunca sobre el escenario más importante del país.