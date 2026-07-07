Los looks que brillaron en el estreno de 'No me rompan', la nueva comedia romántica argentina

Actrices, actores y celebridades desfilaron con estilos variados en la premiere de la película que promete conquistar las salas. Colores vibrantes, elegancia casual y toques de glamour local marcaron la noche.

El martes por la noche se vivió en Buenos Aires el estreno de No me rompan, la nueva comedia romántica argentina que ya genera expectativa entre el público. La alfombra roja reunió a un mix de figuras del cine, la televisión y las redes, que apostaron por looks que iban desde lo más glamoroso hasta propuestas más relajadas y frescas, acordes al tono ligero de la película.

La protagonista principal, quien interpreta a una mujer que intenta reconstruir su vida amorosa tras una ruptura, llegó con un vestido midi en tonos pastel que combinaba romanticismo y modernidad. El corte fluido y los detalles en encaje le dieron un aire etéreo que fue muy comentado en las redes. A su lado, el actor que hace de interés romántico optó por un traje azul noche sin corbata, con una remera básica blanca debajo: elegancia sin esfuerzo, el sello que se repite en las premieres locales.

Otra de las que robó miradas fue una actriz secundaria que eligió un mono negro con escote profundo y mangas largas, acompañado de tacos altos rojos. El contraste de colores y la silueta ajustada le dieron un toque de sofisticación que contrastaba con el clima distendido de la comedia. Del lado masculino, varios actores jóvenes apostaron por el total look en tonos tierra: pantalones cargo y camisas de lino, una tendencia que se viene consolidando en eventos de medio pelo.

No faltaron las influencers y modelos que, aunque no forman parte del elenco, fueron invitadas y aprovecharon para mostrar propuestas más audaces. Una de ellas apareció con un vestido corto plateado que brillaba bajo los flashes, mientras que otra optó por un pantalón palazzo combinado con una blusa cropped en color fucsia, un guiño claro al romanticismo veraniego que propone la trama.

La directora de la película, que también pisó la alfombra, eligió algo más sobrio pero con personalidad: un blazer oversize sobre un pantalón de vestir negro y unas sneakers blancas. El mix de formal e informal sintetizó el espíritu de muchas producciones argentinas actuales: cercanas, sin solemnidad.

Desde el punto de vista de la moda, la noche dejó en claro que el rojo sigue siendo un clásico infalible para premieres (varias invitadas lo llevaron en distintos tonos y texturas), pero también hubo espacio para el nude, el pastel y los estampados sutiles. Los accesorios fueron protagonistas: aros grandes, carteras mini y algún que otro clutch metálico completaron los outfits.

No me rompan cuenta la historia de una treintañera que, después de un divorcio complicado, decide volver a salir con alguien. Con humor local, situaciones cotidianas y un elenco que combina caras conocidas con nuevos talentos, la película se perfila como una de las apuestas de la temporada para escaparse un rato de la realidad. Su estreno en salas está previsto para las próximas semanas.

Más allá de la cinta en sí, el desfile de looks confirmó que en la Argentina el cine sigue siendo un espacio donde la moda y el entretenimiento se encuentran de manera natural. Sin grandes sponsors internacionales ni alfombras kilométricas, pero con mucha autenticidad y estilo propio. Y eso, en tiempos donde todo parece importado, se valora doble.