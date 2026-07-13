Homo Argentum con Guillermo Francella llega al streaming: fecha y plataforma

La exitosa obra teatral Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, ya tiene fecha de estreno en streaming. El monólogo más visto de los últimos años podrá verse pronto desde cualquier lugar del país.

La obra Homo Argentum, uno de los fenómenos teatrales más importantes de los últimos años en la Argentina, dará el salto al streaming. Protagonizada y escrita por Guillermo Francella, la pieza se podrá ver a partir del 15 de julio de 2026 de forma exclusiva en la plataforma Flow.

Según confirmó la productora del espectáculo, la grabación se realizó durante una de las últimas funciones en el teatro Maipo, con el objetivo de preservar la calidad escénica y la complicidad del público que llenó las salas durante más de dos años. El monólogo, que combina humor, reflexión y una mirada ácida sobre el ser argentino, ya fue visto por más de 400 mil personas en teatro.

Homo Argentum sigue la historia de un hombre común que, a partir de un diagnóstico médico, comienza a cuestionarse los mandatos, las costumbres y las contradicciones de la identidad nacional. Francella interpreta a todos los personajes, cambiando de voz, postura y acento con una precisión que ya es marca registrada.

La versión streaming fue dirigida por el mismo equipo teatral, con el propósito de que el espectador sienta que está en la platea. “Queremos que quien lo vea en su casa tenga la misma experiencia que tuvo el que pagó la entrada”, explicó Francella en una entrevista reciente.

El estreno en Flow se da en un momento en que el streaming local apuesta cada vez más a contenidos culturales y nacionales. La plataforma ya había sumado otros espectáculos de stand up y teatro, pero Homo Argentum representa su mayor apuesta hasta el momento en cuanto a producción y expectativa.

Para los que no pudieron verla en sala, esta será la primera oportunidad de acceder al show completo. La obra estará disponible durante todo el segundo semestre de 2026, con la posibilidad de renovar el acuerdo según la respuesta del público.

Desde Última Hora Diario consultamos a fuentes cercanas a la producción, que confirmaron que el precio del acceso será similar al de un ticket de cine premium y que habrá descuentos para suscriptores de Flow. Además, se espera que en las próximas semanas se libere un adelanto oficial del registro.

Guillermo Francella, a sus 68 años, sigue siendo uno de los actores más queridos y convocantes del país. Después del éxito de El campo, El hijo y series como El encargado, Homo Argentum cierra una etapa de trabajo intenso y abre la puerta a nuevos formatos de consumo cultural.

La obra ya había tenido un registro parcial durante la pandemia, pero aquella versión fue acotada por las restricciones sanitarias. Esta grabación, realizada con público y con la puesta original completa, promete ser la definitiva.

Desde el interior del país, donde las giras teatrales muchas veces no llegan, el estreno en streaming es recibido con expectativa. En provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, miles de seguidores ya esperan la fecha para poder verla desde sus casas.

El lanzamiento se enmarca en una tendencia que mezcla lo masivo con lo cultural: grandes figuras del espectáculo llevan sus trabajos a las plataformas para democratizar el acceso y extender la vida de las obras más allá de la cartelera porteña.