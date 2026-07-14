AFA busca recuperar la camiseta de Maradona del partido contra Inglaterra en México 86

La Asociación del Fútbol Argentino inició gestiones para recuperar la icónica camiseta que Diego Maradona usó en el histórico partido ante Inglaterra durante el Mundial de México 1986. El tesoro deportivo, símbolo de dos goles legendarios, está en manos privadas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inició gestiones concretas para recuperar una de las prendas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino: la camiseta que Diego Armando Maradona usó en el partido contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Esa tarde del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, Maradona marcó dos goles que quedaron grabados para siempre. El primero, la Mano de Dios; el segundo, la jugada que la FIFA eligió como el Gol del Siglo. La camiseta celeste y blanca con el número 10 en la espalda se convirtió en un objeto de culto.

Según fuentes cercanas a la entidad, la AFA ya mantuvo contactos con el actual propietario de la prenda, que la tiene en una colección privada fuera del país. La intención es traer la camiseta de vuelta a la Argentina para exhibirla en el museo de la AFA o en un espacio dedicado a la memoria de Maradona.

El valor histórico de esa camiseta es incalculable. No se trata solo de una reliquia deportiva: es el testimonio material de uno de los momentos más altos del deporte nacional y de la genialidad de Diego. Por eso, desde el entorno de la AFA sostienen que su lugar natural está en el país que vio nacer al mejor jugador de todos los tiempos.

Hasta el momento no se revelaron detalles sobre el monto que podría estar en juego ni si la negociación incluye algún tipo de trueque o cesión temporal. Lo que sí está confirmado es que el proceso ya comenzó y que involucra a directivos de la máxima entidad del fútbol argentino.

La camiseta fue subastada en 2022 por la casa Sotheby's en Londres. Un coleccionista anónimo la adquirió por casi 9 millones de dólares, lo que la convirtió en la prenda deportiva más cara de la historia. Ese comprador sería el interlocutor actual de las gestiones de la AFA.

Desde el fallecimiento de Maradona en noviembre de 2020, creció el interés por preservar y repatriar objetos que pertenecieron al astro. La familia, excompañeros y distintas instituciones han impulsado iniciativas para que el legado de Diego quede lo más cerca posible de la gente.

La camiseta de la Mano de Dios y del Gol del Siglo no es solo un trozo de tela. Es un símbolo que trasciende el deporte y que forma parte de la identidad argentina. Por eso la AFA considera que recuperarla es una deuda pendiente con la historia del fútbol nacional.

El seguimiento de las gestiones continuará en los próximos meses. Si la operación se concreta, sería uno de los regresos más importantes en la memoria deportiva del país. Mientras tanto, la camiseta sigue en manos privadas, lejos del público que la vio nacer en aquella tarde mexicana de 1986.